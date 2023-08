Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: 20 Screenshots von der Gamescom

Wir haben nur für euch 20 Screenshots zu Like a Dragon Gaiden: The Man who erased his Name von der Gamescom mitgebracht.

Like a Dragon Gaiden: The Man who erased his Name ist der neueste Titel der bliebten Franchise und wir waren bei SEGA um das Spiel genauer unter die Lupe zu nehmen. Weitere Details erfahrt ihr schon bald in einer Vorschau.

Damit ihr euch aber jetzt schon einen weiteren Eindruck vom Spiel machen könnt, gibt es jetzt 20 neue Screenshots in der Galerie für euch:

Wer sich durch die Galerie klickt, erhält fantastische Einblicke zum Casino, Minispielen wie Dart und natürlich geballten Faustkämpfen.