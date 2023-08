Call of Duty: Modern Warfare III: Offene Kampfmissionen als innovative Neuerung

Eine der Neuerungen von Call of Duty: Modern Warfare III sind die offenen Kampfmissionen. Sie ermöglichen einzigartige Strategien, die nicht nur eurem Spielstil passen, sondern auch ein größeres Missionsgebiet abdecken.

In einem neuen Video der Entwickler sowie in einem ausführlichen Artikel auf callofduty.com könnt ihr jetzt mehr über diese innovative Neuerung für die Kampagne in Call of Duty: Modern Warfare III erfahren.