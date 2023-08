Hellboy Web Of Wyrd: Action-Brawler haut im Oktober richtig rein

Autor:, in / Hellboy Web Of Wyrd

Der stylische Action-Brawler Hellboy Web of Wyrd wird im Oktober so richtig reinhauen.

Der Action-Brawler des Publishers Good Shepherd Entertainment, Hellboy Web of Wyrd, prügelt sich mit übermenschlicher Kraft am 4. Oktober auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das Spiel basiert auf Dark Horse Comics’ Hellboy Graphic-Novels aus der Feder von Mike Mignola. Die eigens für das Spiel erschaffene Story wurde in Kollaboration mit Mignola erschaffen, der auch das Key-Art des Spiels erstellte und der beliebte Schauspieler Lance Reddick leiht Hellboy seine Stimme.

Hellboy-Fans können im Launch-Date-Trailer einen Blick darauf werfen, wie Hellboy sich in den Wyrd wirft – Eine visuell ansprechende Welt, die zutiefst unheimlich und voller mächtiger Feinde, lebender Statuen und nahezu unbesiegbarer Monster, darauf wartet erkundet zu werden. Findet die wenigen Verbündeten in dieser Welt und sammelt alle Informationen, die ihr auftreiben könnt, um Hellboys Chancen zu erhöhen, der ewigen Gefangenschaft zu entgehen.

Wie in der Comic-Vorlage muss Hellboy in Hellboy Web of Wyrd eine Reihe unterschiedlicher, einzigartiger Abenteuer bestehen, die alle auf ihre eigene Weise mit dem Butterfly House in Verbindung stehen. Nachdem ein Agent des B.P.R.D von einer Mission nicht zurückkehrt, liegt es an Hellboy und seinem Team, den verlorenen Agenten zu finden und dabei die Geheimnisse des Butterfly House aufzudecken.

Werdet zu Hellboy, schlagt im Nahkampf mit aller Macht zu und rundet den Faustwirbel mit gut platzierten Fernkampfattacken ab – stellt euch angsteinflößenden Gegnern und taucht voll ein in diese neue Geschichte im Hellboy-Universum.