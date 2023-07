Hellboy Web Of Wyrd: Entwickler spricht über Comicbuch-Authentizität

Beim IGN x ID at Xbox Digital Showcase wurde gestern ein brandneuer Trailer zum Actionspiel Hellboy Web of Wyrd gezeigt. Zu sehen gab es darin einige Kampfszenen mit dem Protagonisten, der seine Fäuste schwang, sowie Eindrücke der Schauplätze.

Passend dazu sprachen Adam Langridge und Patrick Martin von Upstream Arcade über die künstlerische Ausrichtung des Spiels.

Über die visuelle Ausrichtung sagten die beiden, dass man damit den kreativen Stil von Hellboy-Schöpfer Mike Mignola ehren wollte. Die Ästhetik des Spiels sollte genauso aus hervorstechen, wie die Artworks in einem Comicregal.

Wie die beiden außerdem verraten haben, war die Dark Horse Redakteurin Katie O’Brien stark in das Projekt involviert. Beim Verlag überwacht sie das Hellboy-Universum. Diesen Einfluss werden die Spieler spüren. Mignola sei zudem begeistert gewesen, von dem, was er sah.

Doch wie passt die Geschichte aus Hellboy Web of Wyrd in die Zeitlinie der Comics? Auch hier habe man mit Dark Horse zusammengearbeitet. Demnach konnte man die im Jahr 1982 integrierte Story ohne Änderungen in die ursprüngliche Geschichte und Zeitlinie einfügen.

Die Entwickler erklärten dazu: „Wir haben mit Dark Horse zusammengearbeitet, um den perfekten Startpunkt für die Fans in Hellboys umfangreicher Zeitlinie zu finden und sind bei 1982 gelandet. Warum 1982? Nun, wir wollten die Spieler in eine Situation versetzen, die sich mitten in Hellboys Abenteuern mit dem BPRD (Bureau of Paranormal, Research and Defense) abspielt, ohne in die etablierten Comic-Geschichten einzugreifen. Wir haben eng mit Dark Horse zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sich das Web of Wyrd wie eine authentische Hellboy-Geschichte anfühlt, und wir hoffen, dass es auch Spielern, die mit den Comics weniger vertraut sind, als Sprungbrett dienen kann, um Seeds of Destruction in die Hand zu nehmen und ihre Reise fortzusetzen, ohne dass etwas verdorben wird!“