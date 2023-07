Alone in the Dark: Langfristige Pläne für das Remake

Autor:, in / Alone in the Dark

Alone in the Dark kehrt rechtzeitig zu Halloween am 25. Oktober dieses Jahres zurück und man hat langfristige Pläne für die Zukunft der Serie.

Mit der Neuauflage von Alone in the Dark kehrt im Oktober dieses Jahres einer der Begründer des Survival-Horror-Genres zurück. Bei der Neuinterpretation des Horror-Klassikers Alone in the Dark habe man langfristige Pläne, sagte Andreas Schmiedecker seines Zeichens Associate Producer bei THQ Nordic in einem kürzlichen Interview mit GamingBolt.

Man fühle sich zur Fortführung der Neuauflage verpflichtet, wenn das positive Feedback der Fans weiterhin erhalten bliebe und die am 25. Oktober erscheinende Neuinterpretation des Klassikers sich als Erfolg erweisen sollte.

Man möchte die Möglichkeiten der Serie ausloten und sei bereit, mit der Neuauflage der Alone in the Dark-Serie zu experimentieren. Andreas Schmiedecker sei sehr gespannt auf die Reaktion der Fans. Außerdem bestätigte er nochmals, dass die Spiellänge pro Kampagne 6 bis 10 Stunden Spielzeit habe. Mehr zur Länge der Spielzeit könnt ihr hier in einer eigens zu diesem Thema verfassten News nachlesen.

Falls ihr die Demo noch nicht gespielt habt, könnt ihr die Alone in the Dark Prologue Demo hier herunterladen.

Alone in the Dark erscheint am 25. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, und den PC.