Alone in the Dark: Zum Story-Verständnis müsst ihr zweimal spielen

Autor:, in / Alone in the Dark

Wer die Story von Alone in the Dark wirklich erfassen möchte, kann das Spiel nicht nach einem Durchgang für beendet erklären.

Einfach nur durch die Handlung zu hetzen und das Spiel nach einem Mal für durchgespielt zu erklären, ist bei Alone in the Dark gar nicht so einfach.

Im Steam-FAQ tauchte nun eine Information von Pieces Interactive auf, laut der ihr das Spiel in acht Stunden durchspielt, sofern ihr durchhetzt und einfach nur die Handlung mitnehmen möchtet. Doch die Sache hat einen Haken.

„Hetzt ihr durch die Haupthandlung, dauert das Durchspielen etwa 8 Stunden, aber denkt daran, dass ihr mindestens zweimal durchspielen müsst, um die gesamte Story zu erfassen (einmal als Edward, einmal als Emily)“, heißt es in besagter Info.

Dann wisst ihr also, was auf euch zukommt, sobald Alone in the Dark ab dem 20. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar ist.