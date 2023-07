Activision Blizzard: CMA warnt vor neuer Prüfung bei Umstrukturierung

Autor:, in / Activision Blizzard

Die Competition and Markets Authority (CMA) sagte angesichts der Verhandlungspause mit Microsoft, dass eine Umstrukturierung der Transaktion zu einer neuen Untersuchung der Fusion führen könnte.

Die CMA gab dazu folgende Erklärung gegenüber The Verge ab: „Die fusionierenden Unternehmen haben zwar nicht die Möglichkeit, neue Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, sobald ein Abschlussbericht vorliegt, sie können sich aber für eine Umstrukturierung der Transaktion entscheiden, was zu einer neuen Fusionsuntersuchung führen kann. Microsoft und Activision haben angedeutet, dass sie darüber nachdenken, wie die Transaktion geändert werden könnte, und die CMA ist bereit, auf dieser Grundlage mit ihnen zu verhandeln. Diese Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und die Art und der Zeitpunkt der nächsten Schritte werden zu gegebener Zeit festgelegt. Beide Parteien haben zwar um eine Aussetzung des Rechtsbehelfs von Microsoft gebeten, damit diese Gespräche geführt werden können, doch die im Abschlussbericht der CMA dargelegte Entscheidung bleibt bestehen.“

Die CMA warnt also davor, dass sich die Gespräche in der Verhandlungspause noch in einem frühen Stadium befinden.