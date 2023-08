Persona 5 Tactica: Battle Gameplay und über 25 Screenshots

Nach einem seltsamen Zwischenfall in Persona 5 Tactica landen die Phantomdiebe in einem merkwürdigen Reich, in dem die Bewohner unter einem Tyrannen leben.

Als sie von der Militärgruppe „Legionäre“ umzingelt werden, schweben sie in höchster Gefahr. Doch dann kommt ihnen die mysteriöse Rebellin Erina zu Hilfe. Im Gegenzug für ihre Hilfe bietet sie der Gruppe ein verlockendes Angebot.

Was verbirgt Erina und was steckt hinter dem Angebot, dass sie den Phantomdieben gemacht hat? Mithilfe mächtiger Personas und einer Auswahl an Waffen werden mit Stil Feinde bekämpft! All dies können Spieler in dem neuen taktischen RPG des preisgekrönten Persona 5-Spiels erleben.

Noch mehr erleben, könnt ihr jetzt im neuen Battle Gameplay Trailer:

Dazu gibt es in der Screenshot Galerie über 25 Screenshots direkt von der Gamescom:

Persona 5 Tactica erscheint am 17. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Dazu ist das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich.