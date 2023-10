Activision Blizzard: Was Spencer allen Mitarbeitern schrieb

Am Freitag wurde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft offiziell vollzogen. Phil Spencer, Chef der Gamingsparte und damit auch für Xbox, verkündete die großartige Neuigkeit mit einem Artikel auf Xbox Wire, über den wir berichtet hatten.

Neben Spencers Worten an die Gaming-Community, hat er auch eine interne Mail an alle weltweit angestellten Mitarbeiter geschickt. Darin fand er ähnliche Worte wie auch im Artikel und sagte, dass nun die Arbeiten daran beginnen, die Spiele von Activision Blizzard auf neue Plattformen zu bringen und natürlich auch in den Xbox Game Pass.

Spencer wird gemeinsam mit dem Xbox-Führungsteam in den nächsten Wochen die neuen Kollegen bei Activision, Blizzard und King besuchen.

Die E-Mail von Phil Spencer an alle Mitarbeiter:

„Heute ist ein guter Tag zum Spielen. Wir haben die Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen und heißen Activision Blizzard und seine Unternehmen bei Microsoft Gaming willkommen.

Activision, Blizzard und King veröffentlichen einige der meistgespielten und beliebtesten Franchises der Spielegeschichte, von Pitfall bis Call of Duty, Warcraft bis Overwatch, Candy Crush Saga bis Farm Heroes Super Saga. Indem wir die Xbox mit dem Können, dem Wissen und dem erstaunlichen Vermächtnis der Spiele von Activision Blizzard kombinieren, werden wir noch mehr Spielern auf der ganzen Welt die Freude und die Gemeinschaft des Spielens näher bringen.

Wir sind begierig darauf, von ihrer Kreativität zu lernen, Erkenntnisse und bewährte Verfahren auszutauschen und unsere neuen Kollegen zu befähigen, ihre Visionen einem möglichst großen Publikum zu präsentieren. Und heute beginnen wir offiziell mit der Arbeit, mehr bahnbrechende Spiele zu mehr Spielern als je zuvor zu bringen, und zwar über neue Plattformen von Mobile bis Cloud-Streaming. Wir beginnen auch damit, die beliebte Spielebibliothek von Activision, Blizzard und King im Game Pass und auf anderen Plattformen verfügbar zu machen – in den kommenden Monaten werden wir mehr darüber berichten.

Wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, dass die Mitarbeiter von Activision Blizzard unsere Kollegen, Mitarbeiter und Teamkollegen sind. Bobby Kotick hat zugestimmt, bis Ende 2023 in seiner Funktion zu bleiben und direkt an mich zu berichten, um eine reibungslose und nahtlose Integration zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, als einheitliches Team zusammenzuarbeiten und werden in den kommenden Monaten weitere Informationen über unsere neue Organisationsstruktur bekannt geben.

Ich möchte allen, die an dieser Übernahme mitgewirkt haben, einen ganz besonderen und herzlichen Dank aussprechen. Ohne Ihr Engagement hätten wir das nicht geschafft.

In den kommenden Wochen werde ich zusammen mit Mitgliedern unseres Gaming Leadership Teams die Büros von Activision, Blizzard und King besuchen. Wir werden die Gelegenheit haben, unsere neuen Kollegen bei unserer nächsten virtuellen Versammlung für Xbox-Mitarbeiter willkommen zu heißen, und für die größere Microsoft-Community werden wir dies und mehr in der Sitzung am 8. November in der Company Strategy Series diskutieren.

Gemeinsam können wir eine Welt der Möglichkeiten für Spieler und Entwickler erschließen.

Phil“