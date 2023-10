Activision Blizzard: Microsoft verkündet offizielle Übernahme

Es ist vollbracht. Call of Duty, WarCraft, Crash Bandicoot, Prototype, Skylanders und viele weitere Spiele und Franchises von Activision Blizzard gehören nun zu Microsoft.

Xbox-Chef Phil Spencer verkündete selbst heute die guten Neuigkeiten und begrüßte das Unternehmen in der Xbox-Familie.

Spencer sagte zur vollzogenen Übernahme: „Wir lieben Spiele. Wir spielen Spiele, entwickeln Spiele und wissen aus erster Hand, wie viel Spiele für uns alle als Individuen und als Gemeinschaft bedeuten. Und heute heißen wir Activision Blizzard und seine Teams offiziell auf Xbox willkommen. Activision Blizzard ist der Herausgeber einiger der meistgespielten und beliebtesten Franchises der Spielegeschichte für Konsole, PC und Handy. Von Pitfall bis Call of Duty, von World of Warcraft bis Overwatch, von Candy Crush Saga bis Farm Heroes Super Saga haben die Studios von Activision Blizzard die Grenzen des Spielens für Spieler auf der ganzen Welt verschoben.“

Besonders viel Wert legt Spencer auf die Inklusion, das gilt für die Menschen in den Teams, als auch für die Produkte, die man entwickelt.

Dazu sagte Spencer: „Als ein Team werden wir lernen, innovativ sein und weiterhin unser Versprechen einlösen, mehr Menschen die Freude und die Gemeinschaft des Spielens zu vermitteln. Wir werden dies in einer Kultur tun, die darauf abzielt, jeden zu befähigen, seine beste Arbeit zu leisten, in der alle Menschen willkommen sind, und die sich auf unser fortwährendes Engagement für „Gaming for Everyone“ konzentriert. Wir legen bei allem, was wir bei Xbox tun, großen Wert auf Inklusion – von unserem Team über die Produkte, die wir herstellen, und die Geschichten, die wir erzählen, bis hin zu der Art und Weise, wie unsere Spieler interagieren und sich in einer größeren Gaming-Community engagieren.“ „Gemeinsam werden wir neue Welten und Geschichten erschaffen, Ihre Lieblingsspiele an mehr Orte bringen, damit mehr Spieler daran teilhaben können, und wir werden die Spieler auf neue, innovative Art und Weise dort ansprechen und begeistern, wo sie gerne spielen, einschließlich mobiler Geräte, Cloud-Streaming und mehr.“

Über die für Spieler sicher wichtige Frage, wann Spieler mit Activision-Spielen im Xbox Game Pass rechnen können, sagte Spencer:

„Heute beginnen wir mit der Arbeit, um geliebte Activision-, Blizzard- und King-Franchises auf Game Pass und andere Plattformen zu bringen. Wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber verraten, wann ihr mit den Spielen rechnen könnt. Wir wissen, dass ihr aufgeregt seid – und wir sind es auch.“

Abschließend sagte Spencer, dass heute ein guter Tag zum Spielen ist. Ganz egal, auf welcher Plattform das sein mag, man fühele sich geehrt Teil dieser Community zu sein.

„Für die Millionen von Fans, die Activision-, Blizzard- und King-Spiele lieben, möchten wir, dass ihr wisst, dass heute ein guter Tag zum Spielen ist. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Marken, und wir fühlen uns geehrt, euch als Teil unserer Community zu haben. Egal, ob ihr auf der Xbox, der PlayStation, dem Nintendo, dem PC oder dem Handy spielt, ihr seid hier willkommen – und werdet es auch bleiben, selbst wenn ihr euer Lieblingsspiel nicht auf der Xbox spielt.“

Insgesamt war es eine ereignisreiche Woche im Rahmen der Fusion. So hatte die FTC-Taiwan der Übernahme zugestimmt, während die EU-Kommission erklärte, dass keine erneute Freigabe nach den angepassten Bedingungen seitens Microsoft notwendig sei.

Derweil lässt die Fedral Trade Commission in den USA nicht locker und reichte einen neuen Antrag zur Prüfung der Hintergründe der Fusion ein. Die CMA in Großbritannien hingegen war mit den Anpassungen bezüglich der übertragenen Rechte am Cloud-Gaming-Streaming zufrieden und genehmigte die Übernahme.

Willkommen in der Xbox-Familie, Activision Blizzard!