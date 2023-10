Forza Motorsport 2023: Erstes großes Update in Arbeit

Der Early-Access von Forza Motorsport 2023 ist seit rund 10 Tagen verfügbar, da meldet sich Turn 10 Studios auch schon mit einem ersten großen Update, das derzeit in der Mache ist.

Die Entwickler haben verraten, dass man sich vorwiegend auf die Performance und Stabilität des Spiels konzentrieren wird. Der erste Patch für Forza Motorsport 2023 soll bereits nächste Woche erscheinen.

Dazu wies man alle Rennfahrer noch einmal darauf hin, dass Forza Motorsport 2023 ein Rennspiel ist, das sich fortlaufend weiterentwickeln wird. Mit der Zeit wird so der Inhalt erweitert und zunehmend auf die Wünsche der Fans eingegangen.

„Es ist jetzt eine Woche her, dass Forza Motorsport für Besitzer der Premium Edition veröffentlicht wurde, und in dieser Zeit haben wir euer Feedback gelesen und uns eure Bedenken angehört. Forza Motorsport wurde als Rennplattform konzipiert, die sich im Laufe der Zeit verändern und anpassen wird. Dazu gehören Optimierungen der Gameplay-Systeme, Features und Verbesserungen der Lebensqualität sowie neue Inhalte, die jeden Monat eingeführt werden.“

„Seitdem die Spieler Forza Motorsport in die Hände bekommen haben, hat das Team kontinuierlich neue Fehlerbehebungen entwickelt und arbeitet an weiteren Verbesserungen, von denen einige bereits nächste Woche veröffentlicht werden. […] Während sich dieses erste Update auf Qualität und Stabilitätsprobleme konzentriert, freuen wir uns darauf, das Feedback unserer Spieler auch in zukünftigen Updates zu berücksichtigen und auszuwerten.“

„Wir bedanken uns bei allen Spielern, die Teil der Forza Motorsport-Community sind, für ihre anhaltende Unterstützung und Geduld. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn diese Änderungen eingeführt werden.“