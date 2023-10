Torn Away: Gameplay-Video zeigt 30 Minuten in 4K

Autor:, in / Torn Away

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Torn Away an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

In Torn Away schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Mädchens und erlebt den Weltkrieg aus ihrer Perspektive. Nachdem Deutschland die Grenzen zur Sowjetunion überschritten hat, gab es seitens der Sowjetunion die Kriegserklärung und jeder Mann musste sein Vaterland im Krieg dienen.

Darunter auch Asyas Vater, nach mehreren Wochen und Monate rückten die Deutschen immer weiter vor und gelangen schließlich in Asyas Heimat. Hier fängt auch die Geschichte an, als Kriegsgefangene müssen sich Asya und dessen Mutter durchschlagen und ihr übernehmt die Handlung.

Könnt ihr Asya zurück nach Hause begleiten? Torn Away ist eine Mischung aus Side-Scroller und Adventure in der Ego-Perspektive, was euch bei vielen Abenteuern begleiten wird.

Torn Away ist ab sofort für 12,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store bestellt werden.

