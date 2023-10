Activision Blizzard: Erneute Genehmigung der EU anscheinend unnötig

Autor:, in / Activision Blizzard

Nicht mehr lange und der Deal des Jahrhunderts in der Gaming-Branche ist für Microsoft unter Dach und Fach und die Übernahme von Activision Blizzard vollzogen!

Diese Woche möchte das Unternehmen die Unterzeichnung noch vornehmen, um Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Bevor Microsoft an diesen Punkt kommen konnte, musste in einem aufwendigen Verfahren gegenüber der britischen Regulierungsbehörde noch einiges an Bedingungen geklärt werden. Diese hielt sich bis zuletzt vor, den Deal zu blockieren, wie wir ausgiebig berichtet haben.

Im Vorfeld lagen diese Bedingungen in einer anderen Form der EU-Regulierungsbehörde vor, welche Anfang des Jahres einem Kauf zustimmte. Da Microsoft diese hinsichtlich des britischen Gegenstücks zu Teilen anpassen musste, würde jetzt eine erneute Prüfung durch die europäische Behörde im Raum stehen. Unter anderem kam der Zusatz hinzu, dass Microsoft die Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft abgibt, für aktuelle und neue Activision Blizzard-Spiele.

Die Europäische Kommission kam nun aber schon, nach neuesten Berichten von Bloomberg, anscheinend zu dem Schluss, diese Änderungen benötigen keiner weiteren Verfahren mehr. Eine erneute Prüfung des Falls ist damit unnötig, was weiter für den finalen Abschluss am Freitag sprechen könnte.