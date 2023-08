Activision Blizzard: Ubisoft+ soll Rechte für Cloud-Streaming bekommen

Gestern haben wir darüber berichtet, dass die britische Regulierungsbehörde CMA bald über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft entscheiden muss.

Nun hat sich Microsoft überraschend zur Zukunft der Cloud-Streaming-Rechte geäußert. Dabei hat Microsoft Ubisoft ins Spiel gebracht. Demnach soll es eine Vereinbarung geben, nach der die Streaming-Rechte zusätzlich für alle aktuellen und zukünftigen Spiele von Activision Blizzard für die nächsten 15 Jahre bei Ubisoft Entertainment SA und Ubisoft+ liegen sollen.

Bisherige Vereinbarungen mit Nvidia, Boosteroid, Ubitus oder Nware oder aber, dass die Call of Duty-Serie auf andere Plattformen kommt, soll von dieser Vereinbarung unberührt bleiben.

Von offizieller Seite heißt es dazu:

„Im Januar 2022 kündigte Microsoft die geplante Übernahme von Activision Blizzard, Inc. an, um unser Ziel voranzutreiben, den Spielern überall und auf jedem Gerät kreativere und innovativere Spiele zu bieten. Heute unternehmen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Bezug auf diese Transaktion. Um die Bedenken der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Übernahme auf das Streaming von Cloud-Spielen auszuräumen, strukturieren wir die Transaktion so um, dass wir eine engere Auswahl an Rechten erwerben. Dazu gehört eine Vereinbarung, die mit dem Abschluss unserer Fusion in Kraft tritt und die Cloud-Streaming-Rechte für alle aktuellen und neuen PC- und Konsolenspiele von Activision Blizzard, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an Ubisoft Entertainment SA überträgt, einen weltweit führenden Publisher. Die Rechte werden auf unbestimmte Zeit übertragen.“

„Aufgrund der Vereinbarung mit Ubisoft ist Microsoft der Ansicht, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard nach britischem Recht eine wesentlich andere Transaktion darstellt als jene, die Microsoft der CMA im Jahr 2022 zur Prüfung vorgelegt hat. Daher hat Microsoft heute die umstrukturierte Transaktion bei der CMA angemeldet und geht davon aus, dass das Prüfungsverfahren der CMA abgeschlossen werden kann, bevor die 90-tägige Verlängerung der Übernahmevereinbarung mit Activision Blizzard am 18. Oktober abläuft.“

„Im Rahmen der umstrukturierten Transaktion wird Microsoft weder in der Lage sein, Activision Blizzard-Spiele exklusiv auf seinem eigenen Cloud-Streaming-Dienst – Xbox Cloud Gaming – zu veröffentlichen, noch die Lizenzbedingungen von Activision Blizzard-Spielen für konkurrierende Dienste exklusiv zu kontrollieren.“

„Die Vereinbarung bietet Ubisoft eine einzigartige Gelegenheit, den Vertrieb von Spielen über Cloud-Streaming zu vermarkten. Die Vereinbarung wird es Ubisoft ermöglichen, bei der Lizenzierung und Preisgestaltung dieser Spiele für Cloud-Streaming-Dienste weltweit innovativ zu sein und verschiedene Geschäftsmodelle zu fördern. Ubisoft wird Microsoft für die Cloud-Streaming-Rechte an den Spielen von Activision Blizzard durch eine einmalige Zahlung und durch einen marktbasierten Großhandelspreismechanismus entschädigen, einschließlich einer Option, die eine nutzungsabhängige Preisgestaltung unterstützt. Außerdem erhält Ubisoft die Möglichkeit, die Spiele von Activision Blizzard für Cloud-Gaming-Dienste anzubieten, die nicht auf Windows-Betriebssystemen laufen.“

„Wichtig ist, dass Microsofts Verpflichtungen zur Bereitstellung von Cloud-Streaming-Rechten im Europäischen Wirtschaftsraum bestehen bleiben und Microsoft seine Zusagen gegenüber der Europäischen Kommission vollständig einhält. Die Vereinbarung mit Ubisoft wurde so strukturiert, dass Microsoft weiterhin die Rechte erwirbt, die erforderlich sind, um seinen rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Kommission sowie seinen bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber anderen Cloud-Game-Streaming-Anbietern, darunter Nvidia, Boosteroid, Ubitus und Nware, in vollem Umfang nachzukommen. Microsoft arbeitet eng mit der Europäischen Kommission zusammen, um die Bewertung der Vereinbarung durch die Kommission zu unterstützen und zu bestätigen, dass die Verpflichtungen unverändert bestehen bleiben.“

„Seit unserer ersten Ankündigung mit Activision Blizzard im Januar letzten Jahres haben wir uns bemüht, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden für die Transaktion zu erhalten und Bedenken auszuräumen, wenn sie geäußert wurden, indem wir unter anderem verbindliche rechtliche Verpflichtungen eingegangen sind, Call of Duty auf konkurrierende Konsolen und Activision Blizzard-Spiele auf konkurrierende Cloud-Streaming-Plattformen zu bringen. Infolgedessen ist die Transaktion nun in der Lage, in mehr als 40 Ländern voranzukommen.“

„Wir glauben, dass diese Entwicklung positiv für die Spieler, die Entwicklung des Cloud-Game-Streaming-Marktes und für das Wachstum unserer Branche ist. Und während wir den Prüfungsprozess mit der CMA weiter durchlaufen, bleiben wir so engagiert wie immer, um die unglaublichen Vorteile der Übernahme den Spielern, Entwicklern und der Branche zu bringen. Die heutige Entwicklung bringt uns einen Schritt näher daran, den Spielern überall die Freude am Spielen zu vermitteln.“