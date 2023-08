Activision Blizzard: Entscheidung der CMA in wenigen Tagen

In den letzten Wochen wurde es ruhiger um die Angelegenheit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Doch schon in wenigen Tagen könnte es Neuigkeiten von der Competition and Markets Authority (CMA) geben. Denn die vereinbarte Verlängerung der Deadline, auf die man sich mit Microsoft einigte, endet am Dienstag, 29. August.

Zuletzt hatte die britische Wettbewerbsbehörde zusätzliche Stellungnahmen erbeten. Außerdem legte Microsoft einen 34-seitigen Bericht vor, in dem man nicht näher bezeichnete Vorschläge für eine Umstrukturierung des Geschäfts machte.

Einen Tag vor der Deadline ist in Großbritannien ein Feiertag. Die Verantwortlichen könnten sich das lange Wochenende für ein Feintuning der Entscheidung zunutze machen oder ihre Entscheidung schon vor dem Wochenende treffen.

Zuletzt hatte Neuseeland als 41. Land Anfang August die Übernahme von Activision Blizzard durch den Windowskonzern genehmigt.