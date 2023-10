Zoo Tycoon: Klassiker wird zum Brettspiel

Autor:, in / Zoo Tycoon

Ursprünglich erschien Zoo Tycoon 2017 für die Xbox One. Bis heute erfreut sich das muntere Managerspiel um einen Zoo großer Beliebtheit, über den Xbox Game Pass könnt ihr derzeit ebenfalls Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection spielen. Jetzt wird die kultige Simulation als Brettspiel umgesetzt.

Mit Zoo Tycoon: The Board Game erfüllen sich Designer Marc Dür & Samuel Luterbacher ein kleiner Traum. Am Ende seiner Highschool-Zeit kam Marc Dür das erste Mal die Idee, so eine Art von Spiel als Brettspiel umzusetzen.

Dür erinnerte sich zurück: „Am Ende der Highschool beschloss ich für mein Abschlussprojekt, ein neues Zoo-Brettspiel zu machen. Es war nicht das perfekte Spiel, aber eine Verbesserung gegenüber meinem ersten Versuch.“ „Für meine Bachelor- und Masterarbeit in Wirtschaftswissenschaften habe ich mich mit Statistiken im Zusammenhang mit Zoos beschäftigt und konnte sogar eine Arbeit veröffentlichen. Die Idee, meine beiden Leidenschaften – Brettspiele und Zoos – miteinander zu verbinden, gibt es nämlich schon eine ganze Weile… Es ist also nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es schon immer mein Traum war, ein Zoo-Brettspiel zu erfinden.“

Die Brettspieladaption der Simulation ist eine komplette Umsetzung von Zoo Tycoon. In enger Zusammenarbeit mit dem Brettspiel-Publisher Treecer entwickelte das Team ein Erlebnis, in dem alle klassischen Elementen des Videospiels enthalten sind.

Tiere pflegen und züchten, den Zoo verwalten, einen Park bauen sowie sich auf den Naturschutz konzentrieren. All diese Elemente sind in das Brettspiel integriert worden, welches mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann.

Der Clou an der Umsetzung ist unter anderem der Mehrspieler. Kann das Videospiel nur als Einzelspieler genossen werden, wie auch das Brettspiel wahlweise, besteht auf dem Tabletop die Möglichkeit in einen Wettkampf mit drei weiteren Spielern zu gehen.

Dür sieht dabei einen entscheidenden Punkt für sein Brettspiel: „Der große Vorteil eines Videospiels ist, dass viel Automatisierung im Hintergrund stattfindet. Bei Brettspielen muss der Zufall mithilfe von Würfeln, Kartenziehen und anderen Mechaniken aktiv eingebaut werden. Daher würde ich sagen, dass die Spieler in Zoo Tycoon: The Board Game mehr Dinge selbst erledigen werden, anstatt durch den Computer.“

Der Produzent der Xbox Game Studios, Robert Jerauld, wurde über den Publisher von dieser Idee informiert. Kurz darauf unterstützten die Xbox Game Studios diesen bei der Umsetzung von Dürs Idee.

Der Pitch über die Plattform Kickstarter brachte das Siebenfache der geplanten Summe ein, um ein Brettspiel in dieser Form realisieren zu können. Für Robert Jerauld bedeutet dieses Projekt mehr als nur ein Brettspiel von den Xbox Game Studios.

„Es ist wichtig zu erkennen, dass bestimmte Franchises, auch wenn sie sich derzeit nicht in einer aktiven Entwicklung befinden, dennoch von ihren Fans aktiv geschätzt werden.“ „Zoo Tycoon ist ein Paradebeispiel dafür. Es ist eine wertvolle Gelegenheit für Microsoft, sich bei den engagierten und leidenschaftlichen Zoo Tycoon-Fans zu bedanken, die unermüdlich daran gearbeitet haben, den Zauber des Spiels aufrechtzuerhalten.“ „Wir erkennen ihr Engagement an und schätzen Sie zutiefst“, sagte Jerauld.

Das komplette Interview zu der Entwicklung von Zoo Tycoon: The Board Game findet ihr hier. Wenn ihr jetzt das Brettspiel kaufen möchtet, könnt ihr es direkt auf der Seite des Publishers Treecer bestellen.

Der Preis beträgt aktuell 110 Schweizer Franken, was in etwa 114,83 Euro entspricht. Zusätzlich kommen 20 Schweizer Franken für den Versand hinzu, was circa 20,88 Euro sind.