Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Multiplayer-Modus des Spiels vorgestellt

Entdeckt kreativen und kollaborativen Spaß im neuen Video zu Ikonei Island: An Earthlock Adventure.

Publisher Jetpack Collective und Snowcastle Games, ein unabhängiger Spieleentwickler mit Sitz in Oslo, haben ein neues Entwicklerkommentar-Video veröffentlicht, das sich auf die Multiplayer-Features von Ikonei Island: An Earthlock Adventure konzentriert.

Der gemütliche Koop-Ableger wird am Donnerstag, den 9. November für PC zu einem Preis von $24,99 (£20,99) veröffentlicht. Die Konsolenplattformen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen: Xbox wird am 23. November, PlayStation am 8. Februar 2024 und Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.