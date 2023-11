Alan Wake 2: Alternatives Ende und DLC-Inhalt entdeckt

Autor:, in / Alan Wake 2

Dataminer haben bislang unveröffentlichte Videos und Textinformationen zutage gefördert, die darauf hinweisen, dass Alan Wake 2 ein alternatives Ende enthalten könnte.

Es ist wahrscheinlich, dass die neu entdeckten Informationen zum Modus Neues Spiel+ gehören, den Remedy bereits bestätigt hat und der eine alternative Erzählung für Spieler bereithalten soll. Wie die Quelle dieser Meldung verzichten auch wir auf Links zu den Videos oder Spoiler.

Des Weiteren wurden Hinweise auf DLC-Inhalte ebenfalls in den Videos ausgemacht. So fand man einen Nebencharakter aus dem Spiel Control. Möglicherweise sind diese DLC-Inhalte den beiden Erweiterungen Night Springs und The Lake House zuzuordnen, die zuvor angekündigt wurden.