Alan Wake 2: Details zu Night Springs und The Lake House DLCs

Was euch in den beiden Alan Wake 2 Erweiterungen „Night Springs“ und „The Lake House“ erwartet hat Remedy jetzt verraten.

Heute erst ist Alan Wake 2 für Xbox Series X|S erschienen, doch es wird auch nach dem Launch weitere Inhalte geben.

Remedy hat zwei kostenpflichtige Erweiterungen für das Horrorspiel geplant und dazu erste Details in seiner FAQ verraten.

Die beiden Erweiterungen „Night Springs“ und „The Lake House“ werden neue Geschichten erzählen, die spannendes Gameplay versprechen.

In der ersten Erweiterung „Night Springs“ werden Spieler in die Rollen von mehreren bekannten Charakteren aus Alan Wake schlüpfen und in den sich abgeschlossenen Episoden der gleichnamigen fiktiven Fernsehserie das Unerklärliche erleben.

In „The Lake House“ finden sich Spieler hingegen in einer mysteriösen Einrichtung am Cauldron Lake wieder. Dort betreibt eine unabhängige Regierungsorganisation geheime Forschungen, bei denen etwas schiefgeht. In zwei verschiedenen Abenteuern prallen die Realitäten von Saga Anderson und Alan Wake abermals aufeinander.

Alan Wake 2 ist ab sofort für Xbox Series X|S