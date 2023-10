PlayStation 5: Spider-Man 2 Verkaufszahlen wurden doppelt gezählt

Autor:, in / PlayStation 5

In den vergangenen Tagen sorgten zahlreiche Spider-Man 2 Schlagzeilen für Aufsehen. Neben Höchstwertungen machten insbesondere Videos mit etlichen Bugs die Runde. Doch vor allem die Verkaufszahlen für Spider-Man 2 wurden in den Himmel gelobt. Dazu sollte Spider-Man 2 in UK das Spiel mit den höchsten Verkaufszahlen des Jahres gewesen sein, noch vor Hogwarts Legacy.

Doch wie sich herausgestellt hat, wurden bei der UK-Zählung der Spider-Man 2 Verkaufszahlen versehentlich physische Abverkäufe doppelt gezählt. Spider-Man 2 ist somit nicht der größte Launch des Jahres für die PlayStation 5 und somit hat sich das Spiel auch nicht innerhalb von 24 Stunden über 2,5 Millionen Mal verkauft, sondern liegt anscheinend darunter, wenn die UK-Zahlen korrigiert werden müssen. Laut Christopher Dring seien die 2,5 Millionen weltweit aber zumindest richtig, wie er später hinzugefügt hat.

Christopher Dring: „Diese Woche wurden die physischen Verkäufe von Spider-Man 2 in den britischen Charts doppelt gezählt, was bedeutet, dass wir den Bericht aktualisiert haben. Es ist jetzt nicht mehr der größte PS5-Launch des Jahres (Hogwarts Legacy ist es), und die Verkäufe waren niedriger als zuvor berichtet. Immer noch weit vor Mario.“ […] „Es war der GfK-Bericht, der die Doppelzählung vorgenommen hat. Sie schickten dann eine Korrektur.“

Dass Spider-Man 2 ein Verkaufsschlager ist, steht außer Frage. Doch, eben nicht so hoch, wie eigentlich angepriesen – zumindest nicht in UK.