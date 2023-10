Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Abenteuer beginnt im November

Der Verleger Jetpack Collective und Snowcastle Games, ein unabhängiger Spieleentwickler mit Sitz in Oslo, haben den Starttermin ihres gemütlichen, von Stardew Valley inspirierten Koop-Abenteuers Ikonei Island: A Earthlock Adventure bekannt gegeben.

Das Spiel wird am Donnerstag, den 9. November, für PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Die Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Verkaufspreis von 24,99 $ (20,99 £) erhältlich sein. Das Spiel kann auch kostenlos mit jemandem, der das Spiel besitzt, über die Ikonei-Insel gespielt werden.

Ikonei Island ist ein wunderschönes, gemütliches Abenteuer, das ihr allein oder mit Freunden spielen könnt. Ihr erkundet die Insel, verbindet euch mit magischen Kreaturen und macht euch die Fähigkeiten zunutze, entdeckt verborgene Geheimnisse, sammelt Gegenstände, um ein charmantes Haus zu bauen, kämpft gegen Piraten und vieles mehr.

Das Spiel erinnert an gemütliche Klassiker wie Stardew Valley, Animal Crossing und My Time at Portia, bietet aber eine ganz eigene Erzähltiefe, da es die bezaubernden Themen aufgreift, die ursprünglich in Earthlock von Snowcastle behandelt wurden.