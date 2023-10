Xbox Game Pass: Erste Activision-Spiele nach Abschluss des Deals?

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft soll Ende der Woche erfolgen. Doch Call of Duty: Modern Warfare III oder Diablo IV werden Spieler nicht so schnell im Xbox Game Pass sehen, wie der Publisher jüngst in einem Statement klarmachte.

Aber auch wenn laut dem offiziellen Statement erst im nächsten Jahr Spiele aus dem Katalog von Activision in den Xbox Game Pass aufgenommen werden sollen, gibt es vielleicht Hoffnung auf ein frühes Weihnachtsgeschenk.

So schreibt Jez Corden von Windows Central, dass einige seiner Quellen und man selbst erwarte, dass eine Menge Spiele im Abonnement landen werden, sobald der Deal final ist. Modern Warfare III oder Diablo IV dürften aber nicht dazugehören.