Replaced: Dieser Trick lässt das Spiel lebendiger wirken

Im neuesten Entwickler-Blog erklärt Game Director Yura Zhdanovich, wie er Hintergründe in Replaced lebendiger wirken lässt.

Replaced ist seit seiner Ankündigung weit vorn auf der Liste der Anhänger, die auf dystopische Welten und Cyberpunk stehen. Mit einigen Tricks schafft es der Game Director Yura Zhdanovich derzeit, sein Abenteuer nicht als einfaches Pixel-Spiel wirken zu lassen.

Neben einer ausgeklügelten Beleuchtungsmethode arbeitet das Studio mit einer kreativen Möglichkeit, um das Spiel lebendiger wirken zu lassen.

Regulär werden in 2D-Spielen auf dieser Basis unter anderem PNG-Bilder für die Hintergründe verwendet. Das hat den Vorteil, dass diese zum einen nicht rechenintensiv sind und zum anderen, die Grafikdesigner nicht zu sehr in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Der Nachteil ist, insbesondere bei reinen 2D-Spielen, dass diese zum Großteil sehr steif und fixiert wirken.

Mit einer neuen Methode möchte Zhdanovich seinen Hintergründen mehr Leben einhauchen, um so die Welt in Replaced organischer wirken zu lassen. Dazu nutzt er zwei Ebenen, die zusammengefügt werden. Das Spiel hat so die Möglichkeit, den Hintergrund abhängig von der Position der Spielfigur zu berechnen.

Durch diesen Effekt entsteht eine in sich lebendiger wirkende Darstellung, da beide Ebenen unabhängig voneinander verlaufen, die nahe einer 3D-Darstellung sind. Bislang befindet sich der Game Director noch in einer Experimentierphase mit der neuen Technik, die ersten Einblicke versprechen aber bereits ein erstaunliches Ergebnis.

Replaced wurde auf das Jahr 2024 verschoben. Der genaue Termin ist bisher nicht bekannt, allerdings wird das Spiel direkt zum Release auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.