Replaced: Entwickler: Microsoft kümmert sich um Indie-Markt

Das Team hinter Plattformer Replaced hat sich in einem Interview zur Entwicklung des Spiels und der Partnerschaft mit Microsoft geäußert. Dabei gab es viele lobende Worte und das Replaced Entwickler-Team ist der Meinung, dass es keine Nachteile bei einer Microsoft-Partnerschaft gibt und sie sich wirklich um den Indie-Markt kümmern.

Insbesondere sieht das Team den Xbox Game Pass-Service nicht als eine verpasste Gelegenheit, einzelne Spiele zu verkaufen, sondern als eine Plattform, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und damit eine bessere Rendite zu erzielen.

Igor fuhr fort: „Was den Game Pass betrifft, so ermöglicht er es mehr Leuten, das Spiel kennenzulernen und es tatsächlich zu spielen! Denn es gibt häufig diese Situation für viele Spieler, in der sie ein Spiel im Laden sehen und es haben wollen, aber gleichzeitig kostet es 30,- oder 60,- Dollar oder sogar mehr, und so steht es vielleicht nur auf der Wunschliste, und dann vergisst man es meistens.“

„Mit Game Pass hingegen drückt man nur einen Knopf und installiert es. Der mögliche Nachteil ist natürlich, dass man vielleicht zu sehr mit Spielen überhäuft wird und so jedem Spiel weniger Aufmerksamkeit schenkt. Dennoch ist es gleichermaßen eine Chance für diese Spiele, zu überzeugen. In anderen Situationen könnten sie sonst von tausenden anderen Spielen ertränkt werden. Game Pass ermöglicht es uns und vielen anderen Entwicklern, unser Projekt tatsächlich an die Leute zu bringen. Außerdem, so habe ich gehört, kurbelt Game Pass auch die Verkäufe an, aber das werden wir noch sehen! Um es zusammenzufassen, es ist eine Win-Win-Situation für uns.“