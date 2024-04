The First Descendant: Playtest und neue Updates

Autor:, in / The First Descendant

Zu The First Descendant wurde ein Playtest und neue Updates in den aktuellen Dev Diaries angekündigt.

NEXON hat die Dev Diaries Vol. 9 und Vol. 10 für The First Descendant veröffentlicht, in denen neue Features, grundlegende Gameplay-Updates und allgemeine Spielverbesserungen vorgestellt wurden.

Darüber hinaus kündigte NEXON im Rahmen des jüngsten Dev Chats einen The First Descendant Playtest an, der zwischen dem 25. und 26. Mai stattfinden wird. Der Playtest wird auf dem PC via Steam durchgeführt.