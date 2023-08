The First Descendant: Gefährliches Häschen elektrisiert

Autor:, in / The First Descendant

Mit Bunny steht ein Charakter zu The First Descendant nicht nur im Fokus eines neuen Trailers, sondern auch unter Strom.

In einem neuen Trailer zu The First Descendant stellen NEXON Korea und NEXON Games Bunny vor. Der unter Strom stehende Charakter wird in der Cross-Play-Beta zum Free-to-Play-Shooter spielbar sein, die im nächsten Monat stattfindet.

Bunny füllt die Rolle eines Nukers aus. Sie lädt sich durch Bewegung auf und fügt ihren Feinden nach einem Doppelsprung Schaden zu. Mit der Elektrokugel greift sie zudem ihre Gegner in der Nähe an und verpasst ihnen Stromschläge.

Eine Anmeldung zur Cross-Play-Beta, die zwischen dem 19. und 25. September auf Steam, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One stattfinden wird, kann weiterhin hier vorgenommen werden.