World of Warships: Legends: Metal Fest mit Megadeth

Metal Fest, ein produktübergreifendes Musik-Event im Spiel, wird die donnernde Kraft des Metal zu vier beliebten Titeln bringen: World of Tanks Modern Armor, World of Tanks Blitz, World of Warships und World of Warships: Legends.

Das Metal Fest, das am 28. August beginnt, ist eine Hommage an das Genre mit exklusiven Voice-Over von Dave Mustaine, dem Frontmann von Megadeth, James Lomenzo, Dirk Verbeuren, Kiko Loureiro und einer Reihe von Ingame-Gegenständen von Megadeth, darunter Panzer und Schiffe, Ingame-Missionen, integrierte Songs und vieles mehr.

Der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit ist die Einbindung des kultigen Maskottchens der Band, Vic Rattlehead, der mit einer atemberaubenden 3D-Darstellung und einer einzigartigen Sprachausgabe seinen ersten Auftritt in Videospielen haben wird.

„Es ist das erste Mal, dass unsere Bilder in Videospielen verewigt wurden! Außerdem hat unser Maskottchen seine eigene brüllende Stimme erhalten, die den Spielen noch mehr Metal-Chaos verleiht. Wir haben über 350 mitreißende Sprachaufnahmen gemacht, und die Spieler werden den Donner spüren, wenn wir in den Schlachten das Kommando übernehmen. Wir haben Panzer, wir haben Schiffe, und wir sind bereit für das Wargaming Metal Fest“, so Dave Mustaine, der Frontmann von Megadeth.

World of Tanks Modern Armor:

August – 25. September 2023

Durch das Abschließen von Herausforderungen können die Spieler verschiedene Belohnungen zum Thema Megadeth freischalten.

Zwei neue Panzer, die von den Alben „Peace Sells…but Who’s Buying?“ und „The Sick, The Dying… and the Dead!“ inspiriert sind, werden zum ersten Mal im Store erscheinen.

Vic Rattlehead wird als exklusiver 3D-Commander dabei sein, während Dave Mustaine, James Lomenzo, Dirk Verbeuren und Kiko Loureiro als 2D-Commander hinzugefügt werden, alle mit ihrer eigenen einzigartigen Sprachausgabe. Panzerfahrer kommen in der Garage in den Genuss von zwei Megadeth-Songs („Soldier On!“ und „Peace Sells“), wenn sie die Megadeth-Panzer besitzen.

World of Tanks Blitz:

August – 3. September 2023

World of Tanks Blitz-Spieler können sich mit einem speziellen Megadeth-Abenteuer, das exklusive Preise bietet, in die Geschehnisse begeben.

Darunter sind statische und animierte Tarnungen, die von verschiedenen Megadeth-Albumcovern inspiriert sind, ein einzigartiger Panzer-Skin für den Chieftain Mk. 6, der vom Album „Peace Sells…but Who’s Buying?“ inspiriert ist, Avatare und Sammlerstücke.

Eine exakte Nachbildung von Dave Mustaines Gitarre sorgt für eine besondere Atmosphäre im Hangar, wenn sich die Spieler in die spannenden, von Metal inspirierten Gefechte stürzen.

World of Warships PC:

August – 13. September 2023

Die Spieler von World of Warships können an speziellen Missionen teilnehmen, um exklusive Kapitäne zu erhalten. Dave Mustaine wird als Kommandant mit seiner Originalstimme verewigt und Vic Rattlehead wird sich ebenfalls ins Getümmel stürzen und mit seiner bedrohlichen Stimme Befehle erteilen.

Als letzte Belohnung gibt es ein mächtiges „Death Ray Patch“, das die Eroberer der Meere mit echtem Metal-Prestige auszeichnet.

Zusätzlich werden zwei spezielle Pakete für die Kommandanten erhältlich sein. Spieler, die das „Megadeth: Set the Seas Afire“-Paket erworben haben, erhalten als Bonus das bedrohliche „Rattlehead“-Schiff, das vom „Rust in Peace“-Albumcover inspiriert ist.

Wenn dieses Schiff gespielt wird, hören die Spieler den berühmten „Tornado of Souls“-Song aus demselben Album, wodurch die Kämpfe noch intensiver werden.

World of Warships: Legends:

August – 2. Oktober 2023

In World of Warships: Legends werden die Spieler mit dem „Rattlehead“-Kreuzer belohnt. Während der Benutzung können die Kapitäne als zusätzliche Belohnung sowohl die Gestalt von Dave als auch von Vic annehmen.

Außerdem können die Spieler einen Aufnäher und eine Flagge mit dem Logo der Band und Vics Kopf erhalten, um ihre Verbindung zu den Metal-Legenden zu zeigen.