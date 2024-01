World of Warships: Legends schifft mit einem neuen Update ins Jahr 2024 und Blitz feiert das 6. Jubiläum.

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden Marine-Multiplayer-Konsolenspiels World of Warships: Legends, hat sein erstes Update in diesem Jahr veröffentlicht.

Legends-Spieler erleben eine neue Kampagne mit dem Tier VII-Zerstörer Jäger, die fünfte Welle der Azur Lane-Kooperation, eine Ranglisten-Saison, zwei Schiffslinien und weitere Inhalte. Außerdem feiert World of Warships Blitz sein sechsjähriges Bestehen mit neuen Schiffen und In-Game-Events.

Der Donauperle-Feldzug bringt einen paneuropäischen Zerstörer

Über fünf Wochen hinweg wird die 100-Meilenstein-Kampagne für den Abschluss den paneuropäischen Tier VII-Zerstörer Jäger gewähren. Dieses neue Schiff verfügt über eine hohe Feuerate und schnelle Torpedos, gepaart mit solider Tarnung und Zugang zur Reparaturmannschhaft – eine solide Ergänzung zu den vielfältigen Schiffen Paneuropas.

World of Warships: Blitz feiert sechs actiongeladene Jahre

Am 18. Januar beginnt World of Warships: Blitz sein sechsjähriges Bestehen zu feiern, wobei der einzigartige französische Tier VI Premium-Kreuzer Dupleix ins Spiel kommt.

Der britische Tier X Premium-Flugzeugträger Eagle wird ebenfalls erhältlich sein, und zwar über Schlüssel, die bei In-Game-Events vergeben werden.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Premium-Schiffe zu einem vergünstigten Preis hinzugefügt, ein überarbeitetes Tutorial für neue Spieler kommt hinzu und weitere Änderungen machen dieses Update zur bisher größten Jubiläumsfeier des Titels.

Welle 5 der Azur Lane Zusammenarbeit kommt in Legends an

Die bei den Spielern beliebte Azur Lane-Kollaboration kehrt wieder einmal auf die hohe See zurück!

Dieses Mal gibt es gleich fünf neue Kommandeure: Bismarck, Cheshire, Colorado, Sovetskaya Rossiya und Zara, flankiert von drei neuen Themenschiffen und zwei Skins, die auf diesen Charakteren basieren. Aufgepeppt mit einer neuen Kiste, wird die Zusammenarbeit zwischen dem 15. Januar und dem 19. Februar aktiv sein.

Französische schwere Kreuzer und deutsche alternative Zerstörer ergänzen die vollständige Schiffsliste

Die Ankunft von Tier VIII F. Schultz für deutsche Zerstörer und Brest für französische Kreuzer bedeutet, dass diese alternativen Zweige des Techbaums für alle Spieler verfügbar sind.

Die deutschen Zerstörer ähneln vom Gameplay her eher den kleinen Kreuzern, während die neuen Schiffe der französischen Marine durch ihr hohes Kaliber und ihre Geschwindigkeit bestechen.

Gewertete Gefechte feiern Meilenstein-Saison Nummer 50

Die Saisons 49 bis 51 stehen den Spielern während dieses Updates mit der üblichen Auswahl an Preisen zur Verfügung. Je nach Saison werden die hochrangigen Kämpfe der Stufen VI, VII und VIII mit explosivem Gameplay aufwarten, wenn die Kapitäne ihr Können in rasanten 3 vs. 3-Matches unter Beweis stellen.

In dem Update gibt es zusätzlich Bugfixes und Verbesserungen für den Titel. Die kompletten Patch-Notes gibt es hier. Die Patchnotes zu World of Warships: Blitz gibt es hier.