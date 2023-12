World of Warships: Legends: Dezember-Update bringt die festliche Jahreszeit

Mit dem weihnachtlichen Dezember-Update hält die festliche Jahreszeit Einzug in World of Warships Legends.

Wargaming, der Entwickler und Publisher des führenden Marine-Multiplayer-Spiels World of Warships, beginnt die Weihnachtszeit mit dem Dezember-Update. Mit dem neuesten Winter-Update werden World of Warships, World of Warships: Legends, und World of Warships: Blitz mit zeitlich begrenzten Inhalten aktualisiert, um ein wenig weihnachtliche Freude zu verbreiten.

Mit Ingame-Belohnungen, einzigartigen Feiertags-Events, einem weihnachtlichen Adventskalender und vielen weiteren Updates für alle Titel wird World of Warships das Jahr 2023 mit einer Fülle von Inhalten schließen, die die Spieler in den kommenden Wochen genießen können.

World of Warships für PC: Die Feiertage stehen vor der Tür

Die Feiertage in Santa City bieten den Spielern die Möglichkeit, sich eine Fülle von festlichen Belohnungen zu verdienen. Die Spieler können in 20 Etappen, tägliche und wöchentliche Missionen erfüllen, um aufregende Geschenke zu erhalten – darunter das deutsche Tier VII Premium-Schlachtschiff Scharnhorst ’43. „Salvage for Victory“ wird ebenfalls mit 100 Stufen zurückkehren, in denen neue Belohnungen auf den verschiedenen Stufen angeboten werden. Besonders hervorzuheben ist der Kreuzer Kitakami, der seit seinen ersten Tests während der Beta 2015 noch nie veröffentlicht wurde und seitdem unter den Spielern einen legendären Status erlangt hat.

Zwischen dem 7. und 12. Dezember können neue Spieler auf der offiziellen World of Warships-Website einen Bonuscode entdecken, mit dem neue und bestehende Spieler ein Bündel festlicher Goodies für ihr Konto freischalten können, wie das Schlachtschiff Bismarck oder eine permanente Tarnung für ein Schiff der Stufe VIII!

Und für Steam-Benutzer gibt es vom 7. bis zum 13. Dezember ein kostenloses Bundle, das die Tier IV Yubari enthält!

Die festliche Jahreszeit hält Einzug in World of Warships: Legends

Als Teil des Dezember-Updates können die Spieler von World of Warships: Legends mit der speziellen Event-Währung eine unglaubliche Reihe von Belohnungen freischalten, darunter drei Schiffe und zwei majestätische Kommandanten-Skins. Die Feiertagskartensammlung ermöglicht es Spielern, weitere Belohnungen zu verdienen, darunter den exklusiven französischen Tier II Premium-Zerstörer En. Gabolde W. Zusätzlich können die Spieler ein kostenloses Holiday Box-Geschenkpaket genießen, einen dreiwöchigen Adventskalender mit Belohnungen wie den Winterkönig-Kommandanten-Skin und neuen Winterschiffen, die sie neben vier Early Access-Schiffen erwerben können.

Tägliche Belohnungen erwarten die Spieler in World of Warships: Blitz

Um sich auf die Feiertage einzustimmen, feiert World of Warships Blitz vom 1. bis 24. Dezember Weihnachten mit verschiedenen Events, Aktionen und einem speziellen Adventskalender. Jeden Tag können sich die Spieler einloggen, um zahlreiche Belohnungen freizuschalten, oder an den täglichen Blitz-Herausforderungen teilzunehmen, um sich die begehrten Weihnachtsmann- und Elfenschlüssel zu verdienen, die exklusive Inhalte wie Schiffe, Tarnungen, Blaupausen und mehr freischalten. Spieler können die eisigen Schlachtfelder mit der neuesten Kartenerweiterung – Islands of Ice – entdecken, und außerdem werden vier neue Schiffe – Huron, Tromp, Daisen und W. Virginia ’41 – verfügbar sein.

Dieses Update bringt außerdem eine Reihe von Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und Balanceänderungen im gesamten Spiel. Die vollständigen Patch Notes für die PC-Version gibt es hier.