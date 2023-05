Massig neue Inhalte für den Wonnemonat in World of Warships: Legends. Der Mai begrüßt eine Welle neuer Schiffe, eine Kampagne und vieles mehr.

Wargaming, der Publisher und Entwickler des beliebten Multiplayer-Seeschlacht-MMOs World of Warships, sorgt mit seinem neuesten Inhaltsupdate für World of Warships: Legends für Furore.

Zahlreiche Schiffe der Stufe VIII lichten die Anker, darunter eine Auswahl an Kreuzern, Zerstörern und Schlachtschiffen – einschließlich eines deutschen Kreuzers – der am Ende einer neuen Kampagne auf die Spieler wartet. Zusätzlich kommt eine neue Reihe italienischer Zerstörer in den im Early Access in den Forschungsbaum, ein Fünf-Wochen-Kalender mit einem brandneuen Kommandanten steht bereit und drei Saisons der Keilereien warten auf die Spieler.

Italienische Zerstörer schlagen Wellen im Early Access

Mit diesem Update kommt eine neue Reihe italienischer Zerstörer in den Forschungsbaum. Ausgestattet mit einem besonderen Motorboost und dem Abluft-Nebelerzeuger können diese Zerstörer einen beträchtlichen Einfluss im Gefecht ausmachen, was sie zu einer variablen Ergänzung für jede Flotte macht. Darüber hinaus verfügt diese Linie über SAP-Geschosse und kann feindlichen Schiffen mit ihren leistungsstarken Kanonen und Torpedos schweren Schaden zufügen.

Diese neue Linie kann durch Early Access-Kisten entdeckt werden, die durch Kampagnenbelohnungen und den neuen Squadrone Sfuggente-Kalender erhältlich sind, sowie durch spezielle zufällige Pakete, die eine Vielzahl von Gegenständen beinhalten.

Beschwört Ägir in dem Feldzug „Jötunn der Meere“

In Legends gibt es mit diesem Update auch ein neuer Feldzug – Jötunn der Meere. Am Ende wartet der neue deutsche Tier VIII-Kreuzer Ägir, benannt nach dem nordischen Riesen, einer Personifikation der Meere. Der Kreuzer der O-Klasse ist mit neun 12-Zoll-Kanonen (305 mm) und zwei Vierfach-Torpedowerfern ausgestattet, die alles zerstören können, was sich ihnen in den Weg stellt. Weiterhin verfügt die Ägir über einen robusten Trefferpunktepool, ein Sonar und ein solides Luftabwehrsystem.

Noch mehr Tier VIII-Schiffe

Neben der Ägir gibt es fünf weitere Tier VIII-Schiffe. Hier gibt es Fahrzeuge aus Italien, der Sowjetunion und ganz Europa. Besondere Höhepunkte sind der paneuropäische Zerstörer Småland und das italienische Schlachtschiff Lepanto,welche den Spielern, die Tier VIII Schiffe freigeschaltet haben, zur Verfügung stehen.

Die Tage bis zum Squadrone Sfuggente Kalender sind gezählt

Der Monat Mai bringt auch einen besonderen Kalender namens Squadrone Sfuggente zu Legends. Dieser fünfwöchige Kalender ist der italienischen Flotte gewidmet und ist vollgepackt mit spannenden Herausforderungen sowie täglichen und wöchentlichen Belohnungen. Am Ende des Kalenders wartet ein exklusiver Preis, der brandneue italienische Kommandant Carlo Bergamini, der bereits Rang 7 erreicht hat und perfekt ausgerüstet ist, um die neue Reihe italienischer Zerstörer zu steuern.

Zeit für Keilereien!

Endlich kehren die Keilereien zurück und bieten drei Saisons zum Austoben. Ab dem 1. Juni können sich die Spieler mit ihren Schiffen (außer Flugzeugträgern) ins Getümmel stürzen, um die Vorherrschaft auf See zu erringen und eine Vielzahl von Preisen zu gewinnen!

Dieses Update bringt außerdem einige Fehlerbehebungen, Upgrades und Änderungen an der Spielbalance mit sich. Die vollständigen Patch Notes gibt es hier.