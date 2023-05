Diese Woche in GTA Online: LSD-Labor-Boni, Rückkehr des Toundra Panthere, das Hard-Mode-Event für The Last Dose geht zu Ende und vieles mehr.

In dieser Woche erhaltet ihr in GTA Online doppelte Vorräte, wenn ihr LSD-Labor-Versorgungsmissionen und -Diebstahlmissionen durchführt, sowie 1,5x mehr GTA$ und RP, wenn ihr LSD-Labor-Verkaufsmissionen erledigt.

Außerdem geht das Hard-Mode-Event für The Last Dose diese Woche zu Ende. Es warten noch bis 17. Mai letztmalig seltene Belohnungen und 50 % mehr GTA$ und RP für Missionen aus The First Dose und The Last Dose auf euch.

Die Highlights der Woche:

2x Produktionsvorräte in LSD-Labor-Versorgungsmissionen und -Diebstahlmissionen

in LSD-Labor-Versorgungsmissionen und -Diebstahlmissionen 1,5x GTA$ und RP für LSD-Labor-Verkaufsmissionen

für LSD-Labor-Verkaufsmissionen 2x GTA$ und RP in Deadline

Wieder verfügbares Fahrzeug: der Sportwagen Toundra Panthere

der Sportwagen Toundra Panthere Das Hard-Mode-Event für The Last Dose endet am 17. Mai: Schließt „Intervention“ auf „Schwer“ ab und erhaltet die pinke und die limettengrüne breite SC-Münzen-Brille Schließt „Unübliche Verdächtige“ auf „Schwer“ ab und erhaltet die klassische bestickte DS-Tiger-Jeans Schließt „Zwangseinweisung“ auf „Schwer“ ab und erhaltet die schwarze VDG-Strickjacke und die breite schwarze VDG-Bandana-Hose Schließt alle Missionen aus „The Last Dose“ auf „Schwer“ ab, um ein Design für die Mikro-MP zu erhalten

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S HSW-Premium-Testfahrzeug: der Grotti Brioso R/A Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Textilbezirk nach Stab City

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der Ocelot Locust, der Declasse Tahoma Coupé, der Dundreary Virgo Classic, der Willard Faction und der Declasse Moonbeam

der Ocelot Locust, der Declasse Tahoma Coupé, der Dundreary Virgo Classic, der Willard Faction und der Declasse Moonbeam Ausgestellt bei Luxury Autos: der Ocelot Virtue und der Dewbauchee Champion

der Ocelot Virtue und der Dewbauchee Champion Der Hauptpreis am Glücksrad: der Vapid GB200

der Vapid GB200 Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Överflöd Entity MT, der Albany V-STR und der Dinka Jester Classic

der Överflöd Entity MT, der Albany V-STR und der Dinka Jester Classic Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: landet an drei Tagen in Folge in den Top 5 der Straßenrennserie und gewinnt einen Bravado Verlierer

landet an drei Tagen in Folge in den Top 5 der Straßenrennserie und gewinnt einen Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Pegassi Torero XO, den Declasse Tahoma Coupé, den Declasse Draugur und den Ocelot Locust

30 % auf den Pegassi Torero XO, den Declasse Tahoma Coupé, den Declasse Draugur und den Ocelot Locust Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer, 15 % auf Wurfwaffen und 20 % auf Panzerung

30 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer, 15 % auf Wurfwaffen und 20 % auf Panzerung Neue Vorteile bei GTA+: Ein kostenloser Vapid Slamtruck, eine Drohnenstation für Besitzer einer Spielhalle, zwei kostenlose Chamäleon-Lackierungen, 3x GTA$ und RP in Events im freien Modus, exklusive Rabatte beim Waffentransporter und mehr

Alle Informationen findet ihr zusätzlich auf dem Rockstar Newswire.