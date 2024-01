Warhammer: Vermintide 2: Versus im geschlossenen Alpha-Test

Versus ist ein neuer Spieler-gegen-Spieler-plus-Feind-Spielmodus für Warhammer: Vermintide 2. Versus bietet euch 4 gegen 4 Gameplay, wo ihr die Ubersreik Five und dem dunklen Pakt als Skaven-Specials beitreten könnt.

Derzeit steht noch kein Veröffentlichungstermin für den Versus-Modus fest, aber eine geschlossene Alpha startet bereits am 18. Januar 2024.

Die Entwickler geben dazu bekannt: „Wir freuen uns sehr, ankündigen zu können, dass unsere geschlossene Alpha vom 18. bis 21. Januar laufen wird.“

„Wir sind überwältigt von eurer Unterstützung während des Anmeldezeitraums für die geschlossene Alpha. In den kommenden Tagen werden wir Einladungen an über 10.000 von euch verschicken, um an dieser Alpha teilzunehmen; also haltet die Augen auf eure E-Mails (und den lästigen Spam-Ordner)!“

„Wenn ihr dieses Mal nicht für den Alphatest ausgewählt wurdet, macht euch keine Sorgen; wir werden in Zukunft noch mehr Gelegenheiten für euch haben, zu testen!“

„Bleibt dran für weitere Informationen über die Alpha und ihre Inhalte, einschließlich eines Streams mit Joakim, unserem Design Director, und Erik, unserem Product Owner, am Mittwoch, den 17. Januar um 16:30 Uhr MEZ/10:30 Uhr EST/7:30 Uhr PST. Dieser Stream wird eine Reihe von häufig gestellten Fragen enthalten, die das Community-Team gesammelt hat, um euch auf die Alpha vorzubereiten, was sie enthalten wird und unsere Design-Philosophie rund um Versus.“