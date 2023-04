Schaut euch hier den Tower of Treachery Trailer zu Warhammer: Vermintide 2 an.

Fatshark ist stolz darauf, anlässlich seines 5-jährigen Jubiläums „Tower of Treachery“ anzukündigen, den Nachfolger von „Trail of Treachery“, in dem die Ubersreik 5 aufbrachen, um seltsame Vorfälle in einer Nachbarstadt zu untersuchen.

Nun ist es an der Zeit, sich der Nekromantin Sofia Fuegonasus zu stellen, um ihre Schreckensherrschaft zu beenden. Dies könnte der tödlichste Feind sein, dem unsere Helden bisher begegnet sind, und es wird eine harte Herausforderung sein, sie zu erreichen – besonders für diejenigen, die den langen Aufstieg auf den höheren Schwierigkeitsgraden wagen.

Tower of Treachery ist für alle Besitzer von Vermintide 2 kostenlos. Es fügt eine neue Mission zum vorherigen Inhaltsupdate des Spiels hinzu, ein verräterisches Abenteuer, das das Zwei-Abenteuer-Kartenset für Warhammer: Vermintide 2 und fügt 13 neue Herausforderungen im Spiel hinzu, in denen die Spieler ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen können. Besitzer von Vermintide 2 werden den DLC automatisch über ein Update erhalten.