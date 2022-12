Warhammer: Vermintide 2: Kostenloser Level mit Trail of Treachery

Mit Trail of Treachery erhalten Spieler von Warhammer: Vermintide 2 einen kostenlosen Level.

Trail of Treachery, ein neuer kostenloser Level für Warhammer: Vermintide 2, ist ab sofort auf Xbox verfügbar. Trail of Treachery ist der erste Teil einer zweiteiligen Veröffentlichung, sodass sich alle Vermintide 2-Spieler auf mehr freuen können.

In Trail of Treachery liegt es an euch und euren Mithelden, eine Karawane mit wertvoller Fracht zu einem Dorf zu eskortieren, das von seltsamen und ungewöhnlichen Ereignissen heimgesucht wird. Ebnet den Weg nach Tockstadt und untersucht, welches Unglück die Siedlung heimgesucht hat. Hüte dich vor Lawinen.

Features

Ein neues, verschneites Abenteuer beginnt: Bahnt euch euren Weg den gefährlichen Bergpfad hinunter, um das Dorf Tockstadt zu retten, in dem nichts so ist, wie es scheint.

Ein kostenloses Update für Vermintide 2: A Treacherous Adventure ist ein kostenloses Update für alle Spieler.

Die erste Karte eines zweiteiligen Abenteuers: Trail of Treachery ist der erste Teil eines zweiteiligen Abenteuerkartenpakets. Der zweite Akt wird im Jahr 2023 verfügbar sein.

Der Launch-Trailer: