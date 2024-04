Warhammer: Vermintide 2: Kostenloses Level für Konsolen bald verfügbar

Mit „A Parting of the Waves“ wird nächste Woche ein kostenloses Level für Warhammer: Vermintide 2 auch für Konsolen erhältlich sein.

Heute gab Fatshark bekannt, dass der neue kostenlose Level „A Parting of the Waves“ in Warhammer: Vermintide 2. Es ist ein kostenloses Update für alle Steam-Besitzer und wird am 18. April auch auf der Konsole erscheinen.

A Parting of the Waves ist ein brandneues Level, das auf drei remasterte Fan-Favoriten aus Vermintide 1 folgt.

Die Helden sind den fliehenden Skaven gefolgt und in einem Walfängerdorf gelandet, und hier scheinen mehr Dinge im Spiel zu sein, als sie zunächst erwartet haben.

„Wir freuen uns, diesen brandneuen Level zu veröffentlichen, der die Geschichte von Karak Azgaraz abschließt“, sagt Joakim Setterberg, Design Director für Vermintide 2. „Wir sind auch gespannt, was die Spieler aus dem neuen Gegner, dem Chaoskrieger mit Schild, machen werden.“