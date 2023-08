Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Sechs Spiele wurden jetzt vorgemerkt, die den Xbox Game Pass verlassen werden. Die Spiele sind noch bis zum 31. August im Abonnement spielbar.

Bis die Spiele am Ende des Monats entfernt werden, könnt ihr sie natürlich noch weiterspielen. Wer über einen dauerhaften Kauf nachdenkt, der sollte nicht auf seinen Rabatt von 20 % verzichten, solange sie noch im Katalog des Xbox Game Pass enthalten sind.

Xbox Game Pass Entfernungen Ende August 2023

