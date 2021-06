Replaced: 4K-Trailer zum beeindruckenden Pixel-Art-Abenteuer

Autor:, in / Replaced

Gewinnt einen stimmungsvollen Einblick in die Sci-Fi-Welt des Cinematic Platformers Replaced der Sad Cat Studios.

Die Sad Cat Studios haben die Entwicklung ihres 2,5D-Spiels „Replaced“ mit einem schicken Trailer angekündigt. Bei dem Spiel handelt es sich um eine stimmige Mischung aus Cinematic-Platformer mit Pixel-Art-Optik kombiniert mit einem dynamischen Kampfsystem in einem alternativen 80-er-Jahre-Setting.

Übernehmt in dem Game die Rolle von R.E.A.C.H., einer KI die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist. Erkundet die Geheimnisse der heruntergekommenen Stadt Phoenix-City, in der Menschen nicht mehr wert sind, als die Summe seiner Organe.

Erscheinen soll Replaced im Jahr 2022 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Das Spiel erscheint dazu im Xbox Game Pass.