Call of Duty: Modern Warfare III: Erste Cheater in der Beta gesichtet

Image: Activision Publishing Inc.

Schon in der Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare III treiben sich erste Cheater herum.

Erste Eindrücke aus dem Mehrspieler von Call of Duty: Modern Warfare III konnten sich Spieler am vergangenen Wochenende in der Open Beta auf PlayStation machen.

Jetzt machen sich Spieler bereits Sorgen, da Cheater schon in der Beta ihr Unwesen treiben. Clips von Cheatern mit Aimbots hat beispielsweise Duqysss auf X gepostet, die im Netz die Runde machten.

Call of Duty hat wie andere Shooter auch mit Hackern und Cheatern zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, was Activisions Anti-Cheat-System Ricochet im neusten Teil der Reihe leisten kann, um Schummler fernzuhalten.

Ein bekannter Hersteller von Cheats soll bereits einen plattformübergreifenden Hack für Modern Warfare III versprochen haben.

An diesem Wochenende können auch Spieler auf Xbox und PlayStation die Open Beta testen. Die Details zur Teilnahme findet ihr hier.