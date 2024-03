Ikonei Island: An Earthlock Adventure: Koop-Adventure erscheint im März

Das Koop-Adventure Ikonei Island: An Earthlock Adventure wird im März auch für Xbox erscheinen.

Publisher Jetpack Collective und Snowcastle Games freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr gemütliches Koop-Adventure Ikonei Island: An Earthlock Adventure am 21. März für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Das Spiel wird eine de-facto 1.5-Version von Ikonei Island sein, dank des kostenlosen Blooming Beginnings-Updates, das am selben Tag für den PC erscheint.

Snowcastle hat Ikonei Island seit seiner Veröffentlichung auf dem PC aufgrund des Feedbacks der Spieler aktualisiert und freut sich nun, mit Blooming Beginnings eine radikale Überarbeitung des Spiels für PlayStation und Xbox anbieten zu können.

Das Update bietet ein deutlich verbessertes Onboarding, darunter einen brandneuen Einstieg in das Spiel in einem neuen Bereich der Karte, eine neue Benutzeroberfläche, ein überarbeitetes System, das das Farmen erleichtert, Änderungen, die es einfacher machen, Gefährten bei Laune zu halten, einen neuen Feind namens Vipeagon, die Einführung von Rätseln und vieles mehr.

Ikonei Island ist ein gemütliches Adventure, in dem ihr die wunderschöne Insel erkundet, Materialien sammelt und herstellt, um ein zentrales Örtchen zu errichten und ein charmantes Haus zu bauen. Auf eurem Abenteuer werdet ihr euch mit magischen Kreaturen zusammentun, die ihr kontrollieren könnt, um ihre Fähigkeiten zu nutzen. Sie helfen euch auf eurer Suche nach verborgenen Geheimnissen und dem Zugang zu neuen Teilen der Insel, bewirtschaften das Land nach Ressourcen, kämpfen gegen Piraten und mehr.

Osterevent: Coco-Cloudberry Craze!

Die Insel Ikonei erhält regelmäßig saisonale Updates, und da Ostern vor der Tür steht, können sich die Spieler auf das vierte saisonale Event „Coco-Cloudberry Craze“ freuen, das am 28. März, rechtzeitig zur Oster-/Sakura-Saison, beginnt.

Coco-Cloudberry Craze fügt eine brandneue Quest hinzu. Der Pebblefluff ist auf Ikonei angekommen. Helft ihm, alle auf der Insel versteckten Schokoladeneier zu finden, und holt euch die neuen Coco-Cloudberries von Sariel, um eure eigenen köstlichen Osterleckereien herzustellen.

Neben der neuen Kokosnussblüten-Pflanze bietet das Update eine Vielzahl von tragbaren und platzierbaren Gegenständen, von entzückenden Latzhosen und Picknickkörben bis hin zu leuchtenden Blumensträußen und hübschen Polka-Dot-Shirts.

Außerdem können Steam-Spieler, die die früheren saisonalen Inhalte verpasst haben, die zusätzlichen Gegenstände jetzt über unsere neuen DLC-Pakete erwerben.

Bendick Stang, CEO von Snowcastle Games, sagte: „Wir müssen unserer Community für ihre unglaubliche Unterstützung und ihr Feedback danken. Sie haben zweifellos dazu beigetragen, Ikonei Island zu einem besseren Spiel zu machen, als es bei der Veröffentlichung war. Mit unserem Blooming Beginnings-Update und dem Start des Spiels auf PlayStation und Xbox veröffentlichen wir effektiv eine 1.5-Version von Ikonei Island, die das Spiel auf ein ganz neues Level hebt. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle die Insel erkundet und sie selbst erlebt!“