Baldur’s Gate 3: Entwickler zeigt Optimierung für Xbox Series S

Nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung für Playstation 5 und PC arbeitet Entwickler Larian Studios weiterhin an einer Version seines Rollenspiels Baldur’s Gate 3 für Xbox Series X|S, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung ist dabei die Xbox Series S, welche im Gegensatz zur PlayStation 5 und Xbox Series X deutlich leistungsschwächer daherkommt.

Wie gut man bei der Optimierung der Xbox Series S-Version voranschreitet, verdeutlicht jetzt Larians Swen Vincke via X. Zwei von ihm veröffentlichte Bilder zeigen Graphen zum verwendeten RAM und VRAM des Spiels.

Got a nice present from our engineers. Ensuring memory is well under control and having buffer for peaks was the main thing holding us back I think this will benefit all platforms too. Still some work left but very close now. pic.twitter.com/xvtUDPFebo

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 8, 2023