Riders Republic: Skate Add-on für September angekündigt

Autor:, in / Riders Republic

Im September können Spieler in Riders Republic mit dem Skate Add-on Trick auf dem Rollbrett zeigen.

Ab aufs Brett geht es im Skateboard-Add-On für Riders Republic. Die neue Sportart wird am 26. September in Form eines Zusatzinhalts zusammen mit anderen Aktivitäten in Season 8 hinzugefügt.

Spieler dürfen sich nicht nur auf neue Tricks und Herausforderungen freuen, sondern auch auf exklusive Anpassungen, ein neues Gebiet und brandneue Karrierefortschritte