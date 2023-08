Starfield: Fans sollten sich auf Spoiler gefasst machen

Autor:, in / Starfield

Im Weltall sieht euch niemand spoilern, dafür aber im Netz, denn die ersten Spoiler zu Starfield sind in der Umlaufbahn.

Die Review Codes für Starfield und der Pre-Load sind keine 24 Stunden verfügbar, schon gibt es erste Spoiler zum Rollenspiel von Bethesda Game Studios.

So gibt es schon Leaks zur Story. Auch Details zu Fähigkeiten, auf die wir nicht näher eingehen wollen, sind schon im Netz gelandet.

Manche werden die Anzahl der Tracks im Soundtrack schon als Spoiler ansehen und es werden in den nächsten Tagen weitere folgen. Daran lässt sich wohl nichts ändern.

Auch auf vermeintlich offiziellen Social-Media-Kanälen sollte man vorsichtig sein, denn in Zeiten, in denen man blaue Häkchen bei X einfach kaufen kann, ist nichts so wie es scheint.

Interessanterweise spricht sogar der X-Account von Everspace eine Spoilerwarnung zu Starfield aus. Offenbar erwähnt jemand über mehrere Accounts hinweg Everspace, nur um dadurch Spoiler für Starfield zu verbreiten. Man empfiehlt eine bestimmte Phrase auf X stummzuschalten, doch allein die regt womöglich schon zu Spoiler Fantasien an.

Wo immer sich Menschen über etwas freuen, so gibt es auch solche, die es einem nicht gönnen und einem die Vorfreude verderben wollen.

Wir können euch nur raten vorsichtig zu sein, egal ob auf Reddit, Facebook, Instagram, TikTok oder MySpace.

Am 31. August fällt das Review-Embargo zu Starfield. Am 1. September können erste Vorbesteller den Frühzugang nutzen, ehe der offizielle Release am 6. September erfolgt.