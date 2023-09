Fortnite: Preise für V-Bucks werden erhöht

Autor:, in / Fortnite

Epic Games gibt bekannt, dass die Preise für V-Bucks und für Echtgeld angebotene Inhaltspakete in Fortnite einer Überarbeitung unterzogen werden. Folglich müssen Spieler in bestimmten Regionen ab dem 27. Oktober etwas tiefer in die Tasche greifen.

Die Preiserhöhung betrifft alle Spieler mit Sitz in der Tschechischen Republik, Dänemark, den Ländern der Eurozone, Ungarn, Japan, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, der Türkei und den USA sowie Ländern, die US-Dollar als Währung für den Fortnite-Store verwenden.

Begründet werden die Preiserhöhungen seitens Epic Games durch wirtschaftliche Faktoren wie Inflation und Währungsschwankungen. Ähnliche Preisanpassungen waren zuletzt schon für UK, Kanada und Mexiko durchgeführt worden.

Preisänderung V-Bucks in Ländern der Eurozone

1.000 V-Bucks – 8,99 Euro statt derzeit 7,99 Euro

– 8,99 Euro statt derzeit 7,99 Euro 2.800 V-Bucks – 22,99 Euro statt derzeit 19,99 Euro

– 22,99 Euro statt derzeit 19,99 Euro 5.000 V-Bucks – 36,99 Euro statt derzeit 31,99 Euro

– 36,99 Euro statt derzeit 31,99 Euro 13.500 V-Bucks – 89,99 Euro statt derzeit 79,99 Euro