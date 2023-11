Black Desert: Ulukita-Update bringt neue aufregende Inhalte

Autor:, in / Black Desert

Das Ulukita-Update für Black Desert bringt neue, aufregende Inhalte. Hier erfahrt ihr, was es Neues gibt.

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss hat heute bekanntgegeben, dass am kommenden Mittwoch, den 29. November, die Wüstenregion „Ulukita“ von Black Desert Online um eine dritte Monsterzone und eine neue Questlinie voller königlicher Familienkonflikte erweitert wird.

In Vorbereitung auf das Update, veranstaltet Pearl Abyss ab morgen drei Spielevents, die mit wertvollen Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Stärkungszaubern und hochwertigen Belohnungen für Abenteurer gespickt sind.

Ab sofort bis zum 28. November ist Black Desert Online auf Steam um 90% reduziert; auf der Haupt-Website läuft die Rabattaktion vom 22. bis 29. November. Es gibt zudem modische Spielkleidung und Goodies aus dem neu gestalteten Beta-Merchandise-Shop von Pearl Abyss.

Familienfehde in Ulukita

Willkommen in Ulukita! Die neue Zone mit dem Namen „Nachtlager der Schattenanhänger“ befindet sich in der südlichen Region von Ulukita und baut auf den vorherigen Zonen „Stadt der Toten“ und den „Tungrad-Ruinen“ auf. Die zentrale Geschichte der Zone dreht sich um den jungen Prinzen Bareeds III. von Mediah, den Abenteurer bereits 2015 in unglücklichen Umständen lebend angetroffen haben.

Die Spieler werden aufgefordert, die Fehde zwischen dem Prinzen und dem Premierminister zu untersuchen, werden dabei in heftige Kämpfe hineingezogen und treffen einen neuen Endboss.

Im „Nachtlager der Schattenanhänger“ können Abenteurer die notwendigen Materialien für die Herstellung von „Ators Schuhen“ erhalten, die nach der Rüstung des Gefallenen Gottes, Labreskas Helm und Dahns Handschuhen die letzte der höchstwertigen Rüstungen in Black Desert sind. Abenteurer können zwischen zwei Fähigkeiten für „Ators Schuhe“ wählen: Schadensreduzierung oder Ausweichen.

Die neue Ulukita-Zone wird für Abenteurer mit 310 AP/420 DP (Angriffskraft, Verteidigungskraft) oder mehr empfohlen. Die Hauptquestlinie ist vollständig vertont und enthält Zwischensequenzen im Stil der Illustrationen von Land des Morgenlichts.

Freunde in der Solares Arena verprügeln

Der PvP-Teil des Updates führt einen Vollzeit-Übungsmodus für die PvP-Solares Arena und ein 3v3-Match-Typ für Ranglisten- oder Übungsspiele ein. Der neue, nur für eingeladene Spieler zugängliche Custom-Modus ermöglicht es, eigene Teams zusammenzustellen, einschließlich der Möglichkeit, das Matchmaking abzuschalten. Abenteurer können sich mit neuem Eifer gegenseitig die Köpfe einschlagen, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Waren und Belohnungen wie Silber und Perlen zu verdienen. Der Übungs- und der benutzerdefinierte Modus der Solares Arena werden am 29. November und 6. Dezember aktualisiert.

Thanksgiving, Stein der Fülle und Tausend-Flatternde-Herzen-Events

Black Desert-Abenteurer können bis zum 6. Dezember an drei verschiedenen Feiertags-Events teilnehmen, die Spaß und Belohnungen bieten:

Tausend Herzen flattern beim Calpheon-Ball : Bis Mittwoch, den 6. Dezember, können Abenteurer im Vorfeld des Calpheon-Balls bei einem täglichen Log-In von 30 bis 120 Minuten „Calpheon-Münzen der Herausforderung“ ergattern. Diese Münzen können verwendet werden, um an einer sofortigen Verlosung teilzunehmen und wertvolle Gegenstände zu erhalten. Diejenigen, die keine Gegenstände gewinnen, können „Calpheon-Münzen der Ermutigung“ erhalten (100%ige Chance), die gegen verschiedene Belohnungen, wie J.s Hammer der Loyalität, eintauschbar sind. In jedem Fall gewinnen die Spieler.

: Bis Mittwoch, den 6. Dezember, können Abenteurer im Vorfeld des Calpheon-Balls bei einem täglichen Log-In von 30 bis 120 Minuten „Calpheon-Münzen der Herausforderung“ ergattern. Diese Münzen können verwendet werden, um an einer sofortigen Verlosung teilzunehmen und wertvolle Gegenstände zu erhalten. Diejenigen, die keine Gegenstände gewinnen, können „Calpheon-Münzen der Ermutigung“ erhalten (100%ige Chance), die gegen verschiedene Belohnungen, wie J.s Hammer der Loyalität, eintauschbar sind. In jedem Fall gewinnen die Spieler. Thanksgiving-Jagd : Spieler können am zweiwöchigen Thanksgiving-Jagd-Event teilnehmen (von Mittwoch, 22. November, bis Mittwoch, 6. Dezember), um wilde Truthähne zu erlegen und den „Segen der Fülle“-Buff und die Truthahnfeder zu erhalten. Letztere können in Velia gegen Materialien zum Erwecken von Mystischen Pferden eingetauscht werden.

: Spieler können am zweiwöchigen Thanksgiving-Jagd-Event teilnehmen (von Mittwoch, 22. November, bis Mittwoch, 6. Dezember), um wilde Truthähne zu erlegen und den „Segen der Fülle“-Buff und die Truthahnfeder zu erhalten. Letztere können in Velia gegen Materialien zum Erwecken von Mystischen Pferden eingetauscht werden. Steine sammeln: Während desselben zweiwöchigen Zeitraums können die Spieler beim Jagen, Sammeln und Fischen, den „Stein der Fülle“ sammeln. Basierend auf der Anzahl der in allen Regionen gesammelten „Steinen der Fülle“ werden Abenteurer mit wertvollen Gegenständen belohnt, wie z.B. [Event] Shakatus prächtige Truhe, 500 Cron-Steine und [Event] Outfitkiste: Erfrischende Abenteuer.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Ulukita Trailer anschauen: