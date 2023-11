Black Desert: Calpheon Ball findet im Dezember statt

Autor:, in / Black Desert

Pearl Abyss hat bekannt gegeben, dass am Samstag und Sonntag, den 16. und 17. Dezember, das jährliche Black Desert-Real-Life-Event Calpheon Ball in Gwangmyeong City in Korea abgehalten wird.

Die Spieler können sich auf wichtige Neuigkeiten, Updates und Überraschungen für Black Desert auf allen Plattformen (PC, Konsole und Mobilgeräte) freuen, wenn sie den von den Entwicklern geleiteten Livestream auf Pearl Abyss Twitch– und YouTube-Kanälen zu den folgenden Zeiten verfolgen:

Black Desert Online : Samstag, 16. Dezember, um 7:00 Uhr

: Samstag, 16. Dezember, um 7:00 Uhr Black Desert Mobile: Sonntag, 17. Dezember, um 10:30 Uhr

Im Vorfeld des Calpheon-Balls wird Pearl Abyss eine Reihe von Events veranstalten, um die Spieler zu begeistern. Das dreiwöchige Event findet zwischen Donnerstag, den 16. November, und Mittwoch, den 6. Dezember, statt. Durch die Teilnahme können Abenteurer „[Event] Calpheon-Münzen der Herausforderung“ ergattern, mit denen sie an Wettbewerben teilnehmen können, die Belohnungen wie Vells Herz, Garmoths Herz, 2000 Cron-Steine und mehr bieten.

Auch wenn sie keinen der oben genannten Gegenstände gewinnen, erhalten sie das „[Event] Calpheon-Münzen der Ermutigung“. Dieses können sie gegen hochgeschätzte Spielergegenstände wie J.s Hammer der Loyalität, 5 fantastische Federn, [Event] Magd-Vertragskiste, 1 exzellente Altmondkiste, und mehr eintauschen.

Black Desert ist in mehr als 150 Ländern für PC, Konsole und Handy erhältlich.