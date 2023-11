Halo Infinite: Operation: Combined Arms Trailer zu Season 5

Heute startet Halo Infinite in die neue Saison. Season 5 Operation: Combined Arms findet vom 14. November bis zum 19. Dezember statt.

Operation: Combined Arms liefert euch einen kostenlosen 20-stufigen Operation Pass mit neuen Anpassungsbelohnungen. Details zum neuen Halo Infinite Battle Pass haben wir euch bereits vorgestellt.

„Operationen“ ist die neue Evolution der Events in Halo Infinite und Combined Arms ist die Erste von vielen Herausforderungen, die noch kommen werden. Doch damit nicht genug, denn das Jahr 2007 ist im Jahr 2023 angekommen und sieben Halo 3-Karten, die in Zusammenarbeit mit der Community in Forge neu erstellt wurden, werden heute zusammen mit der Operation „Combined Arms“ in eine neue Matchmaking-Playlist in Halo Infinite aufgenommen.

Einen Trailer könnt ihr euch hier anschauen: