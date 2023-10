Black Desert: Pearl Abyss feiert Halloween

Halloween-Enthusiasten und Abenteurer sollten sich darauf vorbereiten, verzaubert zu werden!

Der koreanische Entwickler und Publisher Pearl Abyss feiert diesen Oktober bezaubernde Halloween-Feste auf allen Black Desert-Plattformen – PC, Konsole und Mobile. Diese Woche erhält Black Desert ein schaurig schönes Makeover mit gruseligen Halloween-Ingame-Events, belohnungsreichen Aktivitäten und schaurigen Rabatten für Spieler.

Navigiert auf dem PC durch Marniland

Marniland, der ultimative Halloween-Themenpark, feiert seine triumphale Rückkehr auf dem PC. Zwischen den Schatten tritt die furchterregende Schwarze Hexe Isabella hervor und lässt alle in der Umgebung vor Angst zusammenschrecken. Mutige Abenteurer müssen sich zusammenschließen, um sie zu vertreiben und ihren Loot unter sich aufzuteilen.

Herausforderungen, die den Spielern die Haare zu Berge stehen lassen:

Renn! : Die schauerliche „Rotes Licht, grünes Licht”-Challenge, bei der Spieler beeindruckende Roboter über die Ziellinie steuern müssen.

: Die schauerliche „Rotes Licht, grünes Licht”-Challenge, bei der Spieler beeindruckende Roboter über die Ziellinie steuern müssen. Zerschmettere!: Die diabolische Kreatur des verrückten Wissenschaftlers Marni, Kindlich-12, ist auf Marnis mysteriösem Schauplatz erschienen. Spieler stellen sich einem knochenmark-erschütternden „Schere, Stein, Papier“-Spiel, um die Kindlichkeit des Roboters zu zerstören.

Die diabolische Kreatur des verrückten Wissenschaftlers Marni, Kindlich-12, ist auf Marnis mysteriösem Schauplatz erschienen. Spieler stellen sich einem knochenmark-erschütternden „Schere, Stein, Papier“-Spiel, um die Kindlichkeit des Roboters zu zerstören. Bezwinge! : Das Abenteuertagebuch zu Halloween ist nun verfügbar und bietet einen reichhaltigen Schatz an Belohnungen.

: Das Abenteuertagebuch zu Halloween ist nun verfügbar und bietet einen reichhaltigen Schatz an Belohnungen. Brich auf! : Abenteurer starten in eine gruselige Marni-Land-Questreihe.

: Abenteurer starten in eine gruselige Marni-Land-Questreihe. Spare!: Spieler genießen 70 % Rabatt auf Steam.

Um sich gegen diese grässlichen Aufgaben zu wappnen, erhalten Abenteurer Halloween-Anwesenheitsbelohnungen und tägliche Buffs des Marnilands. Diese bieten ihnen beeindruckende Kräfte im Kampf, Lebensskills und Pferdetraining. Der Spuk endet hier aber noch nicht: es gibt Gerüchte in der Stadt, dass nächste Woche noch mehr schaurige Inhalte lauern. Informationen zu saisonalen Events und den neuen Outfits für alle Klassen gibt es auf der offiziellen Website.

Werft die Würfel für eine unvergessliche Nacht auf PlayStation und Xbox

Konsolen-Spieler schlüpfen in ihre Kostüme und halten die Würfel bereit, denn das Abenteuer des vorzeitlichen Schwarzgeists wartet. Sie rollen die Würfel und begeben sich auf eine spannende Quest, die Spieler in ihren Bann zieht und mit Belohnungen lockt. Doch sie müssen sich vor dem Monster Spuk in Acht nehmen, der zufällig in der Welt (außer Valencia) erscheint und Gegenstände wie schwarzer Stoff, Erinnerungsfragment und Urgeiststaub droppt. Charaktere aller Level können es mit Spuk aufnehmen, da er sich an die Stärke der Spieler und deren Fähigkeiten anpasst. Ist der Charakter Level 56 oder höher, erscheint eine schwierigere Version des Monsters in der Welt.

Weitere Naschereien:

Greif ein! : Spieler verbinden eine gruselig-süße Halloween-Puppe mit Geschenkpapier, um wertvolle Belohnungen zu erhalten.

: Spieler verbinden eine gruselig-süße Halloween-Puppe mit Geschenkpapier, um wertvolle Belohnungen zu erhalten. Buffe dich!: Der Mysteriöse Ritter überrascht Spieler in Monsterzonen, um große Skill-EXP-Buffs zu verteilen.

Der Mysteriöse Ritter überrascht Spieler in Monsterzonen, um große Skill-EXP-Buffs zu verteilen. Glänze!: Im Community-Screenshot-Event erhalten Abenteurer thematisch passende Screenshots.

Weitere gruselige Features gibt es auf der offiziellen Website.

Black Desert Mobile-Abenteurer können sich auf eine Reihe an teuflischen und spaßigen Aktivitäten freuen. Dazu gehören:

Treffe! : Spieler rollen Kayal Nessers Schatz und tauschen Silber, um tolle Preise wie Eintrittsticket für Koop.-Truppe, Akhrad und mehr zu erhalten.

: Spieler rollen Kayal Nessers Schatz und tauschen Silber, um tolle Preise wie Eintrittsticket für Koop.-Truppe, Akhrad und mehr zu erhalten. Zerstöre! : Im Event lassen Spieler Halloween-Kürbisse wachsen, um Eventgegenstände zu sammeln und sie für verschiedene Belohnungen wie Achse des Chaos, [Abyssal] Reliktkiste für Abenteurer oder [Abyssal] Accessoirekiste für Abenteurer zu erhalten.

: Im Event lassen Spieler Halloween-Kürbisse wachsen, um Eventgegenstände zu sammeln und sie für verschiedene Belohnungen wie Achse des Chaos, [Abyssal] Reliktkiste für Abenteurer oder [Abyssal] Accessoirekiste für Abenteurer zu erhalten. Beende! : Der Abschluss von täglichem Mission bietet Glückskisten zu Halloween, die verschiedene Belohnungen mit bestimmter Wahrscheinlichkeit enthalten.

: Der Abschluss von täglichem Mission bietet Glückskisten zu Halloween, die verschiedene Belohnungen mit bestimmter Wahrscheinlichkeit enthalten. Sammle!: Durch Login-Zeit sammeln Spieler Halloween-Gruselpuppen und tauschen sie gegen verschiedene Preise ein, darunter [Auswahl] Arkanes Pferd Herausforderungskiste und Registrierung: Zauberbesen (Rang 7).

Durch Login-Zeit sammeln Spieler Halloween-Gruselpuppen und tauschen sie gegen verschiedene Preise ein, darunter [Auswahl] Arkanes Pferd Herausforderungskiste und Registrierung: Zauberbesen (Rang 7). Puzzle!: (Startet am 24. Oktober): Spieler schließen Missionen ab und sammeln Puzzleteile, um sie mit dem Halloween-Goldschädel zu tauschen und wertvolle Ingame-Belohnungen zu erhalten.

Mehr gräuliche Details gibt es auch hier auf der offiziellen Website.