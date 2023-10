Project Downfall: Verrückter Johnny Wick-Doppelgänger

In Project Downfall werdet ihr zum verrückten Johnny Wick-Doppelgänger auf Nintendo Switch im November, Xbox One und Series X|S in den kommenden Monaten.

Von RedDeer.Games, einem der Top-Entwickler und -Publisher auf Nintendo Switch, kommt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Project Downfall auf Konsolen. Spieler können die Stadt Crimson Tide besuchen und die neue Ordnung der Welt im November auf Nintendo Switch und in den kommenden Monaten auf Xbox One und Xbox Series X|S erleben.

Project Downfall ist ein actiongeladener, pixeliger Shooter, der in einer Cyberpunk-Welt spielt, in der sich die Gegenwart drastisch von der unseren unterscheidet. Die Spieler werden in das Leben eines Johnny-Wick-Doppelgängers hineingeworfen und mit Schießereien überhäuft, bei denen sowohl Reflexe als auch taktisches Denken von entscheidender Bedeutung sind.

Während die Europäische Union an Boden verliert, ist die Welt gespalten. Am Horizont erhebt sich eine neue Macht, die neue Länder Osteuropas an ihrem Tisch willkommen heißt – die Novorussische Föderation. Um zu beweisen, dass beide Systeme koexistieren können, wird eine Megastadt zum Leben erweckt. Diese „freie“ Stadt ist Crimson Tide.

Während die Konzerne regieren, wird der Verstand der Bürger mit Medikamenten manipuliert – so wird der Frieden bewahrt. Aber nicht für lange. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Unternehmensangestellten, eines Bürgers der Mittelschicht. Privilegiert in den Augen vieler, mit dem Drang, dem Staat etwas zurückzugeben, jagen sie nachts. Ausgestattet mit Superkräften, verschiedenen Upgrades und Medikamenten können sie die menschliche Zerbrechlichkeit überwinden und in Zeiten der Not zum Helden von Crimson Tide werden.

Die Handlung von Project Downfall ist nicht-linear und bietet bis zu 12 verschiedene Enden, die von den Entscheidungen des Spielers und anderen Voraussetzungen abhängen.Diese sind völlig losgelöst von den gelegentlichen Ereignissen und versteckten Geheimnissen, die die Spieler auf der Suche nach mehr halten.

Project Downfall wird im November für die Nintendo Switch erscheinen, während Xbox One- und Xbox Series X|S-Spieler noch ein paar Monate warten müssen. Im Moment ist es auf Steam erhältlich.