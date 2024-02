Project Downfall: Launch-Trailer zum Actionspiel

Autor:, in / Project Downfall

Veröffentlicht von RedDeer.Games und entwickelt von MGP Studios und Solid9 Studios – Project Downfall, der Cyberpunk-Shooter mit Action, Strategie und Rebellion, ist jetzt für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen erhältlich.

Die Zukunft von Crimson Tide liegt jetzt in den Händen der Spieler, und es gibt kein Zurück mehr zu den alten Zeiten.

In der Welt von Project Downfall schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Jedermanns – einer der Millionen von Bürgern, die für die Konzerngiganten arbeiten. Zufrieden mit seinem Leben, beschließt er, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben und die Herrschaft derer zu stoppen, die ihren Verstand vergiften.

Man kann ihn als Superhelden bezeichnen, aber in den Augen des Gesetzes ist er ein Selbstjustizler, der bestraft und zurechtgewiesen werden muss. Das wird jetzt nicht passieren, oder?

Die Spieler werden im Schutze der Nacht in Schießereien verwickelt, bei denen sich ihnen sowohl die Wächter der Stadt als auch die zahlreichen Gangs in den Weg stellen. Mit einem Arsenal an Schuss- und Nahkampfwaffen bahnen sie sich ihren Weg durch die Reihen der Feinde und färben die Straßen der Stadt purpurrot.

Die Freiheit der Wahl gilt nicht nur für die Waffen, sondern auch für die Geschichte von Project Downfall. Viele Entscheidungen, die die Spieler treffen, wirken sich auf ihren Spielstil, die besuchten Ebenen und sogar auf die Zukunft von Crimson Tide aus.

Von Crimson Tides Versuch, die Stadt zu sein, in der sich zwei Welten treffen, ist nichts mehr zu spüren. Stattdessen tun die herrschenden Konzerne das Beste für ihre Interessen und ignorieren dabei den tatsächlichen Zustand ihrer Bürger. Bewusstseinskontrollierende Substanzen sind nur die Spitze des Eisbergs – und die Spieler sind auf dem Weg, die erste Schicht zu schälen…

Mit 12 verschiedenen Enden bietet Project Downfall nicht nur eine einzigartige Geschichte, sondern heißt auch alle Herausforderer willkommen, die sich an die schwierigeren, zusätzlichen Level wagen… Einige davon sind an ungewöhnlichen Orten rund um die Mega-City versteckt.