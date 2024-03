Black Desert: Die Gelehrte kommt

Die neue „Gelehrten“-Klasse kommt nun auch zu Black Desert Console, während das Spiel einen Monat lang das Jubiläum feiert.

Die 27. Klasse in Black Desert Console ist eine Meisterin der Schwerkraftmanipulation. Mit ihren zwei Hammertypen, Hammer und Gravitationskerne, kann die Gelehrte ihre Gegner mit unvorhersehbaren Bewegungen und überwältigender Gegenkraft austricksen.

Xbox- und PlayStation-Spieler werden von einer Reihe an Verbesserungen profitieren, die auf dem Feedback von PC-Spielern basieren. Dazu gehören unter anderem flüssigere, schnellere Animationen auf unebenem Terrain, erweiterte Kombo-Optionen, eine verstärkte Flow: Goldener Donner CC-Fertigkeit und eine erhöhte Mobilität.

Die Infografik von Pearl Abyss zu den Konsolen beleuchtet die wichtigsten numerischen Verhaltensweisen und Trends (Stunden! Niederlagen! Mystische Pferde!) von Xbox- und PlayStation-Spielern. Spieler von Black Desert Console sind sehr engagiert: Nicht weniger als 292 Spieler haben, die 30.000-Stunden-Marke im Spiel erreicht.

Viele dieser Spieler erlebten den Boss des Finsteren Schreins, Songakshi (aus der Erweiterung Land des Morgenlichts), als den am schwersten zu besiegenden Boss im Jahr 2023. Auf der anderen Seite waren die Bambus-Legion-Hauptmänner die am häufigsten besiegten Bosse des Finsteren Schreins.

Wer war das härteste Monster in Black Desert Console? Das tödlichste Monster, das die meisten Abenteurer in drei Gebieten auf dem Gewissen hat, war die Priesterin der Gyfin Rhasia (in Nordamerika) und der Albtraumhafte Kzarka (in EU und Asien). Oben ist die vollständige Infografik mit weiteren coolen Statistiken.